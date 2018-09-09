亞美能源(02686-HK)董事職位不變動

亞美能源(02686-HK)公布，obert Ralph Parks辭任獨立非執行董事，且不再擔任該公司審核委員會及新業務委員會成員以及該公司薪酬委員會主席；羅卓堅辭任獨立非執行董事，且不再擔任該公司提名委員會成員及審核委員會主席；Fredrick J. Barrett辭任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員及新業務委員會主席；李京不再出任該公司首席執行官及總裁，惟彼仍留任公司僱員；董樹星不再出任該公司首席運營官，惟彼仍留任該公司僱員；麥雅倫不再出任該公司首席財務官，惟彼仍留任公司僱員；林揚不再出任該公司首席法務官、公司秘書及授權代表，惟彼仍留任公司僱員。

執行董事嚴丹華獲委任為該公司總裁；執行董事張艦兵獲委任為該公司副總裁；衛江濤獲委任為該公司副總裁及財務總監；趙明璟獲委任為該公司公司秘書及授權代表；獨立非執行董事戴國良調任審核委員會主席及獲委任為提名委員會及新業務委員會成員；獨立非執行董事劉曉峰調任薪酬委員會主席及獲委任為新業務委員會主席；非執行董事Saurabh Narayan Agarwal不再擔任新業務委員會成員；非執行董事崔桂勇獲委任為新業務委員會成員；及非執行董事金磊獲委任為審核委員會成員。上述變動自2018年9月7日起生效。



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