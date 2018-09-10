需求雖強 庫存降低、投資不足及貿易爭端將推升油價

在今年稍早一路升至 4 年高點後，原油已經踩了剎車。RCH Energy 投資策略師 Robert Raymond 表示，自從達到 2014 年 5 月以來首見的每桶 70 美元後，價格開始區間震盪，很快就會超出該範圍。

他說，「目前已經達到 70 美元的水平，比我們認為的相對於委內瑞拉、墨西哥以及中國稍快的需求減少，生產面增速比預期來得高。」

Raymond 解釋，隨著需求保持強勁，全球庫存已經降至「關鍵水平」邊緣。

石油輸出國家組織 (OPEC) 的剩餘產能，也就是衡量產能用提高產量來緩衝價格波動的能力，低於全球總需求的 3%。較低的備用生產水平限制了 OPEC 應對價格上漲的能力。

他補充說，石油公司的再投資和資本支出水平也預示著供應面可能會承壓。

Raymond 說：「過去 3 年來，原油產業一直長期投資不足，並且持續如此，只有 60% 的現金流以資本支出的形式再投資。」「最後一次發生在 2004 年和 2005 年，當時導致油飆升至每桶 147 美元。」

石油生產商在 2014 年和 2015 年原油拋售期間節衣縮食，試圖將損失降至最低。例如，埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM-US) 在 2014 年將其勘探費用降低 15%，2015 年又減少了 9%。

這位分析師指出，原油的下一步行動還將取決於川普政府的貿易糾紛如何解決。

他說：「隨著我們了解全球需求發生的變化，並且在某種程度上關稅問題與華盛頓的立場有關，我認為最終的結果是決定未來油價走向的關鍵。」

他說，「如果其中一些以相對和平或健康的方式解決，那麼全球需求曲線就會保持在一起，那麼在以高漲的油價進入 2019 年後，我們就會面臨真正的風險。」

OPEC 估計，今年石油需求成長預計將增加 164 萬桶，達到每天 9883 萬桶。預估到 2019 年時達到每天 1 億 26 萬桶。