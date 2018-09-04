化主動為被動 印度迴避美國制裁 繼續進口伊朗原油

華盛頓威脅要嚴厲制裁與伊朗做生意的外國企業，並在 5 月退出伊朗核協議後宣誓將伊朗原油出口降至零。但《路透》引述知情人士的話指出，印度國家煉油廠將可迴避美國的制裁並繼續進口伊朗原油，其中買方轉向使用伊朗國家油輪公司擁有的船隻，並由德黑蘭投保。

在此消息公布前，由於美國將於 11 月起實施制裁措施，印度最大航商印度航運公司停止前往伊朗。

伊朗原油的幾個主要買家，包括中國和印度，都表示他們無意在美國的制裁威脅下停止購買伊朗石油。印度媒體之前報導，伊朗已超越沙烏地阿拉伯成為繼伊拉克之後的第二大外國石油來源。據印度石油部長稱，4 月至 6 月期間，伊朗向該國運送了約 567 萬噸原油，即每天約 45 萬 7000 桶石油。

NDTV 上週報導，印度當局正與歐盟進行談判，以尋求避開美國對德黑蘭制裁的方法。與此同時，官員們也表達制裁對印度經濟相對於美國競爭對手的關切。

伊朗官員一再表示希望包括歐盟成員在內的其他國家堅持其對「伊核計畫」的承諾。

伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 警告美國，停止伊朗石油出口的想法「過於簡單化，不可能」，如果實施，「後果」自行負責。

美國對伊朗的制裁包括針對該國國家貨幣、主權債務、汽車、飛機、黃金和其他金屬等措施。