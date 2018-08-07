競國泰國廠接單量擴增 6月已近損益兩平 下半年業績旺

PCB 廠競國實業 (6108-TW) 第 2 季營收季增 5.5%，產能利用率明顯提升，旗下泰國廠隨著接單及出貨量成長，本業已近損益兩平；隨著泰國廠取得歐系汽車電子廠認證，下半年營運將持續走強，競國期望泰國廠將在下半年單月損益兩平，明年全年則開始貢獻獲利。

競國泰國廠去年取得歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，該廠汽車板產品送樣實際測試也獲得通過，目前正進行產品報價，預估最快今年第 4 季貢獻營收，公司期望，未來可持續擴張在此汽車電子市場業務領域。

台達電 (2308-TW) 日前宣布將以 700 億泰幣 (新台幣 646.82 億元) 收購泰國上市公司 DET (泰達) 流通在外 79.07% 股權，最高將持有 DET 達 100% 股權，使泰國在汽車電子生產的角色更受矚目，台灣大型汽車板業者看今年市場仍呈現溫和平穩向上走勢，競國也持續尋求包括 Bosch 等一線汽車電子大廠認證，衝刺泰國廠業績。

競國實業擁有台灣樹林廠、中國昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；競國泰國廠原即為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB 已占約 21% 營收，月產能已擴增到每月 105 萬平方呎。