競國汽車板通過歐系一線廠測試 Q4可望貢獻營收

上市 PCB 廠競國實業 (6108-TW) 旗下泰國廠，去年取得歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，該廠汽車板產品送樣實際測試也獲通過，目前正進行產品報價，預估最快今年第 4 季貢獻營收，公司也期望，未來可持續擴張此業務領域。

競國泰國廠汽車板獲測試通過後，也開始對客戶報價，產品將應用在汽車中控電子系統。

雖然歐美汽車貿易問題仍有爭端，但台灣大型汽車板業者看今年市場仍呈現溫和平穩走勢，競國持續尋求包括 Bosch 等一線汽車電子大廠認證，衝刺業績。

競國實業泰國廠獲歐系汽車零組件廠認證後，將開始進行送樣、測試、報價，若獲得客戶下單並出貨，將大幅改善泰國廠產能利用率，泰國廠可望因此由虧轉盈，不再拖累競國整體獲利。

競國泰國廠原即為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB 已占約 21% 營收，月產能已擴增到每月 105 萬平方呎。

競國泰國廠過去 6 年一直處於虧損，主因產能利用偏低，伴隨積極投入開發汽車板市場新客戶，在獲歐系客戶認證後，可望扭轉泰國廠營運走勢。

競國實業擁有台灣樹林廠、中國昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍然偏重在 3C 電子產品應用為主，也包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等。