特斯拉上海公司註冊資本大增至46.7億 營業範圍擴大

上海市工商行政管理局官網顯示，特斯拉（上海）有限公司的註冊資本已經從原本的 1 億元增至 46.7 億元，經營範圍也有所擴大。

5 月 10 日獲得營業執照時，特斯拉上海公司的主要經營範圍包括電動汽車及零部件、電池、儲能設備、光伏產品領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢和技術轉讓。

如今，業務進一步擴展到了電池管理系統、電機管理系統、電動汽車電控集成、電動汽車驅動電機等新能源汽車關鍵零部件製造領域。

今年 7 月，特斯拉與上海臨港管委會、臨港集團共同簽署了純電動車項目投資協議，將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠（Gigafactory 3），該項目規劃年生產 50 萬輛純電動整車。

特斯拉稱，從建廠到生產需要 2 年左右，之後則需要 2 至 3 年才能達到預計產量目標，也就是最早也要到 2022 年才能實現。

彭博社隨後援引消息人士的話稱，特斯拉計劃在中國工廠投資 50 億美元，正考慮在中國募集資金。馬斯克則在財報電話會上表示，特斯拉無意增加股本，將通過「本地融資」來支持上海特斯拉建廠。

目前，特斯拉中國工廠已啟動招聘，崗位以建廠相關為主，後續生產研發相關崗位還沒開始。

中國作為全球最大的汽車市場，對特斯拉的重要性不言而喻。中國市場為特斯拉 2017 年的總營收做出了大約 17% 的貢獻，在華年銷量估計為 1.5 萬輛。

有分析認為，中國擁有全球增速最快的汽車市場，消費者購買力強，特斯拉在中國建廠可以縮短從製造到銷售的周期和成本，是特斯拉當下的最優選擇。

此外，貿易摩擦陰雲之下，在上海建廠的另一好處在於，這可以幫助特斯拉實現本土化生產，避免進口關稅，以更低的價格在中國銷售。

今年 4 月 17 日，中國國家發改委公布了放寬汽車行業的外資股份比例限制的時間表，其中新能源汽車外資股比限制將於今年取消。此前，中國政府規定外資車廠只能通過合資形式存在，且持股比例最高不能超過 50%。

路透、彭博等多家媒體援引汽車行業分析師稱，中國汽車行業開放短期內的主要受益者，就是包括特斯拉在內、專注於新能源汽車的外資車廠。

在中國市場混得風生水起的同時，特斯拉卻在美國搞出了一大堆事，引來不少麻煩。

「天價私有化」鬧劇曲終人散之後，馬斯克又因在直播中抽大麻引起爭議。

與此同時，特斯拉公司高層還經歷了一場人事巨震：首席人事官 Gaby Toledano 離職之後，上任僅一個月的特斯拉首席會計官 Dave Morton 也將辭職。

周五（9 月 7 日），特斯拉股債齊跌，股價創兩年最大盤中跌幅，收創五個月新低，債券殖利率則逼近 8.9%。

『新聞來源／華爾街見聞』