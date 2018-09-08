上市銀行將積極布局資產管理等各類子公司

據上證報報道，中國銀行業協會專職副會長潘光偉9月7日在“2018中國上市銀行發展論壇”發布《中國上市銀行分析報告2018》。《報告》分析上市銀行2018年發展趨勢時指出，上市銀行積極布局各類子公司，加速組織機構變革突圍，預計未來將有更多銀行設立金融科技子公司、資產管理子公司等。

潘光偉指出，2017年中國銀行業總體經營環境趨於改善，41家上市銀行拿出了較為理想的成績單，合計資產規模達167萬億元，約占商業銀行總資產規模的85%；同時，業務結構持續優化，盈利能力、資產質量、風險抵補能力不斷增強。截至今年8月31日，中國上市銀行數量已達43家。

《報告》指出，2018年上市銀行將加速布局直銷銀行、消費金融、資產管理、金融科技等相關子公司。

《報告》還預計，隨著消費金融市場的高速增長，未來將有更多銀行發起設立消費金融公司，或對已有消費金融公司展開增資。同時，由於設立資產管理子公司既是資管新規的明確要求，也是銀行自身業務發展的內在需求，未來將有更多大中型銀行選擇設立資管子公司。

對上市銀行成立金融科技子公司的情況，《報告》進行了梳理，並大致分為三類：一是由行內信息科技部門獨立運營，如建信金融科技、民生科技；二是致力於銀行信息科技系統的輸出、運維，如興業數金、招銀雲創；三是互聯網金融綜合平台，如光大雲付。《報告》預計，未來將有更多銀行成立金融科技子公司。

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