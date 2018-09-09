全球拚5G 首波商用時間約2019-2020 台灣不落後

全球都在積極布局 5G，中華電信研究院指出，全球 5G 第一波商用時間點預計約落在 2019-2020 年，主要應用包括 AR/VR、物聯網 / 車聯網、智慧製造等，台灣具備優良的 5G 發展基礎與國際同步發展，中華電 (2412-TW) 5G 領航隊串連國內產業，朝 5G 穩健前進，協助厚植國內產業實力建構端到產業鏈。

中華電信研究院表示，台灣行動數據使用量領先全球，用戶平均用量為全球平均 4 倍，2014-2017 年行動數據流量年複合成長率達 80%；台灣行動數據使用量全球第一，行動網路涵蓋率全球第一，加上晶片、手機、基站全供應鏈，高等教育科技能力名列前茅，數位內容開放資料，GooglePlay 商店前五大等條件，具備優良的 5G 發展基礎。

全球者在積極布局 5G，中國大陸包括中移動等 3 業者預計 2020 年商用；韓國 KT、SKT、LGU + 預計明年 3 月商用；日本 docomo 預計 2020 年商用；美國 Verizon、AT&T 預計今年下半年以固定寬頻接取商用；台灣與國際同步發展，預計明年啟動 3.5GHz、28GHz 頻段拍賣，中華電今年到明年將設置實驗網，2020 年預計商用。

中華電信研究所表示，5G 具超高速、低時延、大連結等特性，可應用在全息影像、ARVR、工廠自動化、公共安全、連網車、智慧城市、智慧電表、智慧路燈、智慧製造、智慧醫療、車聯網等各領域。