佳世達旗下明基透析人工腎臟獲韓國KFDA醫材認證 年底搶攻韓國市場

佳世達 (2352) 旗下持股 92%「明基透析」正式取得韓國市場入門票，BenQ Qflux 人工腎臟 (血液透析器) 第四季將進軍韓國透析市場，明基透析於今年 8 月已正式取得韓國食品藥品安全部 (MFDS，即泛稱之 KFDA) 醫療器材生產與銷售許可證，係台灣第一家取得韓國 KFDA 認證的人工透析器製造商。明基透析去年底取得台灣 TFDA 准證，正式供貨台灣洗腎中心及診所，今年再下一城取得韓國 KFDA 認證，明基透析總經理黃士修說，今年將以台灣與韓國市場為主力，未來持續拓展其他亞洲市場，包括中國與東南亞都已在規劃布局中。



黃士修分析，「韓國一年血液透析器的市場規模約 1,000～1,200 萬支，與台灣市場規模相當，目前幾乎由德國、日本製造商主導，明基透析將和當地通路商策略合作，逐步提升在韓國的市場占有率。」



根據韓國腎臟醫學會統計，2017 年底韓國的末期腎臟病患 (ESRD; End Stage Renal Disease) 共有 9 萬 8,746 人，其中血液透析 (HD; Hemo Dialysis) 患者共有 7 萬 3,059 人，依每人每周治療三次推估，一年血液透析器的需求已經超過 1,100 萬支。根據美國腎臟數據系統 (USRDS) 最新公布去年報資料，韓國的透析盛行率在 2015 年已排名全球第六，每百萬人口就有 1,689 位透析患者，僅次於台灣、日本、美國、新加坡和葡萄牙。



明基透析擁有是台灣少數能獨立於廠內將所有上、中、下游製程整合人工透析廠，所生產的血液透析器的品質及效果，與進口領導品牌並駕齊驅，例如尿素清除率 (URR) 優於腎臟醫學會標準 10% 以上，尿素氮透析效率 (Kt/V) 優於腎臟醫學會標準 20% 以上。

