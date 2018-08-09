佳世達Q2毛利率13%創5年新高 每股純益0.41元

佳世達 (2352-TW) 今 (9) 日公布第 2 季合併營收 380.69 億元，季增 7%，年增 16％，在聯合艦隊轉型策略下推升本業表現，單季毛利率 13%，創近 5 年新高，季增 0.98 個百分點，年增 0.36 個百分點，歸屬母公司業主純益 8.03 億元，季減 19.45%，每股純益 0.41 元；累計上半年歸屬母公司業主純益 18.01 億元，每股純益 0.92 元。

佳世達指出，第 2 季營業利益 13.3 億元，季增 55%，年增 37%，營業淨利率 3.5%，季增 1.1 個百分點，年增 0.6 個百分點，第 2 季在轉型效益顯現下推升本業較首季及去年同期成長，另外，在現有事業持續優化產品組合及轉型高毛利新事業陸續發酵，第 2 季毛利率創近 5 年新高。

累計佳世達上半年合併營收 737.23 億元，年增 14%，歸屬母公司業主純益 18.01 億元，年減 30.59%，每股純益 0.92 元。

佳世達指出，今年持續推動三大營運方針，優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發，第 2 季顯示器出貨量分別創下單月及單季歷史新高；醫療事業與解決方案合計營收比重提升至 15%，較去年同期 11% 顯著提升。

佳世達強調，第 2 季毛利率和營業淨利率都較第 1 季和去年同期增長，代表大聯盟、大艦隊的併購綜效持續發酵。