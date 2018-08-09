佳世達資源挹注 友通上半年營收獲利飆 Q3業績再戰新高

IPC 廠友通 (2397) 上半年繳出亮麗成績單，EPS 達 2.77 元。在工業物聯網 (IIoT) 佈局發酵以及系統產品佔比提升，預估第三季業績將維持上季高檔規模。友通加入佳世達 (2352) 集團，擔綱主力軍火供應商，在博弈、金融、零售等垂直應用領域均有斬獲，同時，自動化、車載、醫療與軍工等高毛利產品也可望貢獻後續成長動能。



該公司第二季步入出貨旺季，營收以 14.28 億元創下歷史新高，單季 EPS 也跳升至 1.63 元，同步創高，累計上半年 EPS 為 2.77 元，單季、上半年獲利均較去年同期跳增 5 成左右。



近日友通公告 7 月營收，以 4.34 億元，較上月減少 16%，但年增率仍高達 43%，累計前 7 月營收達 30.2 億元，年增率 36.2%。公司指出，營收較上月下滑主因在於歐洲車載專案出貨時程落在 5、6 月，7 月拉貨略降，並非需求上有任何變化，以年對年來看仍大幅成長。



展望第三季，旺季效應持續之下，預估將持平第二季的高峰甚至略優，有機會續創歷史新高。



在毛利率方面，友通守穩 30% 之上，該公司表示，目前毛利率主要受原物料漲價以及產品組合 (系統產品已過半) 等因素影響。原物料漲勢，預期下半年可能不會有太大改變，但會透過建立第二第三供應商的方式，控制影響的範圍，目標則是維持 30% 以上的毛利率。



至於美中貿易大戰是否衝擊產業發展，友通認為，大規模影響資通訊產業的機會預料不會太大；且該公司在美國西岸設有系統後段組裝廠，視情況可彈性擴大規模，同時，在佳世達集團資源的挹注之下，整個集團對貿易戰已有因應對策，友通也將配合集團共同因應。