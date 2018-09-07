財政部公布 8月出口283億美元 進口237.7億美元 出超45.3億美元

財政部今日公布，8 月出口 283.0 億美元，較上月減 0.2%，較上年同月增 1.9%；累計 1-8 月出口 2,204.8 億美元，創歷年同期新高，年增 8.9%。8 月進口 237.7 億美元，較上月減 9.0%，較上年同月增 7.9%；累計 1-8 月進口 1,881.7 億美元，較上年同期增 11.7%。8 月出超 45.3 億美元，較上年同月減 12.0 億美元；累計 1-8 月出超 323.2 億美元，較上年同期減 17.2 億美元。財政部表示，受國際原油價格高檔震盪，以及積體電路比較基期漸次升高，液晶裝置減幅擴大等交互影響，8 月出口較上年同月增 5.4 億美元 (+1.9%)，累計 1-8 月出口較上年同期增 179.5 億美元(+8.9%)，以電子零組件增 51.5 億美元(+7.7%)、基本金屬及其製品增 24.2 億美元(+12.8%)、化學品增 21.7 億美元(+17.3%)、塑橡膠及其製品增 21.2 億美元(+14.2%)、機械增 20.2 億美元(+12.4%) 等增加較多。



受惠於全球經濟穩健成長，科技創新應用熱度延燒，加以國際原油價格盤旋高檔，8 月出口 283.0 億美元，居歷年同期第 2 高，惟隨基期墊高，較上年同月增速收斂至 1.9%；進口復因出口引申需求擴增及半導體設備購置上升，規模值為 237.7 億美元，年增 7.9%；累計 1-8 月出口值創歷年同期最高，年增 8.9%，進口亦增 11.7%。



8 月主要貨品出口動能不一，以礦產品拜原油價格上漲效應之賜，年增 46.0% 最多，機械、電子零組件出口雖值季節性旺季，惟因基期偏高，僅增 1.8%、1.3%；光學器材則因大尺寸面板市況欠佳，出口減幅達 14.3%。累計 1-8 月出口，以礦塑化產品增逾一成六最佳，基本金屬及其製品、機械、電子零組件各增 12.8%、12.4%、7.7%。



8 月對主要市場出口多較上年同月上揚，以對日本年增 7.6% 最佳，對歐洲已連續 23 個月正成長，年增 6.7% 居次，對中國大陸與香港、美國各增 3.0%、2.7%，對東協則減 11.5%。累計 1-8 月對日本、中國大陸與香港、美國出口規模創歷年同期最高，分別增 12.5%、11.8%、6.6%。



今年下半年國際經濟續呈穩定擴張，加以人工智慧、物聯網、車用電子、生物辨識、高效能運算、5G 通訊技術等新興商機相繼開展，皆有利支撐我國外銷動能，惟隨比較基期墊高，出口增速將趨於收縮，另須注意貿易衝突趨向長期化、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。