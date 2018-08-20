〈外銷訂單〉下半年接單旺 估8月年增2.5-5% 全年拚破5000億美元

下半年進入旺季，經濟部統計處長林麗貞今 (20) 日指出，預估 8 月外銷訂單金額約 418-428 億美元，年增 2.5-5%，預期今年訂單高峰期落在 9 月以後，8 月約與 7 月相當，9 月以後接單金額會慢慢往上，今年全年可望突破 5000 億美元。

統計處表示，展望未來，下半年智慧型手機新品陸續上市，備貨需求漸次釋出，加上車用電子、物聯網、高效能運算、人工智慧等新興科技運用擴展，都有助於資訊通信產品及電子產品接單穩步上揚；由於機械自動化需求熱絡，塑化製品價量續升，傳統貨品接單可望穩定成長，但近期美中貿易摩擦變化莫測，為影響接單的不確定因素，宜持續關注。

根據外銷訂單受查廠商對 8 月接單看法，預期接單將較 7 月增加廠商家數占 20.6%，持平者占 58.3%，減少者占 21.1%，按家數計算動向指數為 49.7；按接單金額計算動向指數則為 58.6，預期 8 月整體外銷訂單金額將較 7 月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 56.9、58.4 及 70.2。

針對美中貿易是否有出現轉單效應，林麗貞表示，個別廠商可能有些會有轉單效應，但影響不大，目前整體看不大出來，對接單影響目前看起來還不是很大，心理因素會比較大一點，心理因素層面較大一點，可能擔心物價上漲、原材料上漲、匯率會不會變動太大。

林麗貞指出，今年全年訂單正成長可以預期，希望今年外銷訂單可以突破 5000 億元。