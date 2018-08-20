〈外銷訂單〉7月外銷訂單年增8%創歷年同月新高 資通訊、電子、機械接單旺

經濟部統計處今 (20) 日公布 7 月外銷訂單 418 億美元，創歷年同月新高，年增 8%，表現優於預期，其中包括資訊通信、電子及機械都創下歷年同月新高，傳統貨品接單年增率都呈 2 位數成長，累計今年前 7 月外銷訂單 2802.4 億美元，創歷年同期新高，年增 6.8％。

統計處公布，7 月外銷訂單較上月增加 14.8 億美元，月增 3.7％，經季節調整後增 5.2％；較去年同期增加 30.8 億美元，年增 8％，按新台幣計算年增 8.4%。

主要貨品類別包括資訊通信產品、電子產品、機械訂單金額都是歷年同月新高，7 月資訊通信產品 114.7 億美元，為歷年同月新高，月增 8.3%，年增 5.4%，主因筆電訂單回升、智慧型手機逐漸增溫、加上伺服器需求活絡。以接自美國增 4.5 億美元、歐洲增 2.1 億美元較多。累計 1-7 月 749 億美元，為歷年同期新高，年增 0.8%。

電子產品 107.1 億美元，為歷年同月新高，月增 3.2%，年增 9.9%，主因智慧型手機新品將陸續上市，加上物聯網、車用電子、生物辨識、高速運算等新興科技運用續增，帶動晶圓代工、記憶體、被動元件、晶片、印刷電路板、封測等供應鏈接單穩步成長。以接自中國大陸及香港增 6.6 億美元、美國增 2.4 億美元較多。累計 1-7 月 718 億美元，為歷年同期新高，年增 6.5%。

光學器材 21.2 億美元，月增 4.8%，年減 6.2%，主因下半年為液晶電視及行動裝置之銷售旺季，面板及光學鏡頭備貨需求增加，加上大尺寸面板價格止跌回升，減幅縮小。以接自中國大陸及香港、歐洲各減 0.5 億美元較多。

基本金屬製品 25.7 億美元，月增 2.6%，年增 13.4%，為連續 24 個月正成長，主因全球鋼品供貨吃緊，鋼價維持高檔，加上市場需求增加。以接自歐洲增 0.9 億美元、美國及東協各增 0.5 億美元較多。

機械產品 20.8 億美元，為歷年同月新高，月減 1.6%，年增 12.6%，為連續 24 個月正成長，主因智慧自動化蔚為風潮，加上半導體及面板設備需求活絡。以接自中國大陸及香港增 1 億美元、美國增 0.8 億美元較多。累計 1-7 月 147.2 億美元，為歷年同期新高，年增 10.8%。

塑橡膠製品 20.8 億美元，月增 2.5%，年增 13.0%，主因國際原油價格較上年同月上漲 56.1%(OPEC)，推升產品價格上漲，加上日本對中國大陸課徵反傾銷稅轉單效應。以接自中國大陸及香港增 1.4 億美元、日本增 0.5 億美元較多。

化學品 19.5 億美元，月減 2.5%，年增 12.2%，主因國際油價維持高檔，推升石化產品價格上揚所致。以接自美國增 0.8 億美元、東協增 0.5 億美元較多。

主要訂單來源部分，接自美國、中國大陸及香港、歐洲訂單為歷年同月新高；美國訂單 117.4 億美元，為歷年同月新高，月增 7.1%，年增 8.4%，以資訊通信產品增加 4.5 億美元或增 11.0% 較多，電子產品增加 2.4 億美元或增 8.9% 次之。累計 1-7 月 768.9 億美元，為歷年同期新高，年增 5.2%。

中國大陸及香港訂單 109.5 億美元，為歷年同月新高，與上月持平，年增 12.5%，以電子產品增加 6.6 億美元或增 18.4% 較多，塑橡膠製品增加 1.4 億美元或增 19.6% 次之。累計 1-7 月 753.9 億美元，為歷年同期新高，年增 12.2%。

歐洲訂單 76.8 億美元，為歷年同月新高，月增 7.8%，年增 6.0%，以資訊通信產品增加 2.1 億美元或增 6.4% 較多。累計 1-7 月 518.8 億美元，為歷年同期新高，年增 4.6%。

東協訂單 41.4 億美元，月減 2.8%，年減 0.2%，主因資訊通信產品因上年同月接獲大單，基數較高，減少 1.4 億美元或減 14.3%，其餘主要貨品均呈增加。

日本訂單 25.6 億美元，月增 0.2%，年增 2.0%，以其他產品 (主要為遊戲機) 增加 0.5 億美元或增 8.7% 較多，塑橡膠製品增加 0.5 億美元或增 44.0% 次之。