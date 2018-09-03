〈車市〉8月淡季逢壓 二大進口車商銷售逆勢飆增

8 月車市銷售成績出爐，單月新車掛牌又出現與以往明顯不同的銷售排名，除了和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA(含 LEXUS)、中華 (2204-TW)MITSUBISHI 持續分居前 2，第 3 名改由日系車 MAZDA 拿下，第 4 則是進口豪華車品牌台灣賓士；若與去年同期相比，8 月淡市僅 MAZDA 和排名第 7 的福斯較去年同期成長，均是靠 SUV 熱銷，進入下半年旺季後，成長力仍不容小覷。

8 月 MAZDA 成為淡季銷售黑馬，掛牌數達 1866 台，月減 30.1%，但年增 19.1%，市占率達 7.2%，觀察熱銷的主要功臣是 SUV 車款 CX-5 高達 766 台，年增幅高達 67.6%，而 CX-3 銷售 251 台，年增幅更高達 75.5%，合計兩款車占品牌總銷量近 55%。

而台灣福斯 8 月新車掛牌數達 1349 台，月減 16.6%，年增 57.6%，單月市占率來到 5.2%，同樣是因 SUV 車款熱賣所帶動，TIGUAN 月銷 481 台，年增超過 4 倍，另外，還有 GOLF 銷出 264 台，年增 94%。

台灣賓士雖呈現月減、年減的銷售狀況，單月新車掛牌 1754 台，不過，銷量更勝過裕日車 (2227-TW) 代理的 NISSAN(含 INFINITI) 和 HONDA，顯示國內中高端客的消費實力仍強勁。

8 月車市銷量 26035 台，年減 28.8%；累計前 8 月車市總銷量 291285 台，年減 1.3%，前 10 大車商僅有 4 大品牌呈現成長，分別為 HONDA 年增 22.1%、台灣賓士年增 5%、MAZDA 年增 12.7%，以及台灣福斯年增 12.9%。

而前 8 月前 10 大車商銷量依序為 TOYOTA 共銷出 706352 台，中華三菱 33827 台，HONDA 26101 台，NISSAN(含 INFINITI) 23132 台，台灣賓士 19624 台，MAZDA 15509 台，LEXUS 11768 台，福特 11545 台，台灣福斯 10581 台，BMW 10433 台。