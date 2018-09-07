群聯稱 SSD低價大容量時代來臨 新品PS3111-S11T本月正式出貨

全球快閃記憶體 (NAND Flash) 控制晶片及儲存解決方案領導廠商群聯電子 (8299) 正式宣佈，搭載美系國際原廠最新 QLC 規格 64 層 3D NAND Flash 的 SSD 控制晶片 PS3111-S11T 於本月正式出貨。群聯董事長潘健成表示，「QLC 規格的單顆 Flash 晶粒儲存空間較上一代 TLC 規格多出 1 倍，容量升級、價格親民，這象徵著 SSD(固態硬碟)正式迎接低價大容量的時代！」潘健成進一步指出，各國際快閃記憶體 (NAND Flash) 製造原廠陸續突破 3D 堆疊技術良率瓶頸後，技術演進正快速發展，次世代規格 QLC 的 3D NAND Flash 顆粒如今較預期提前一個季度於近期推出，該技術進程速度令業界專家都跌破眼鏡，亦為 SSD 擴大滲透率帶來新動能。由於群聯在今年上半年正式取得搭載 QLC 的一系列主控晶片測試驗證、以及推出最新版之糾錯保護機制，而今水到渠成，因應客戶需求甫於近日出貨搭載 64 層 QLC 之 SSD 控制晶片 PS3111-S11T 解決方案。



最新 64 層 QLC 之 3D NAND Flash 單顆容量即可達 128GB，搭載群聯 PS3111-S11T 解決方案應用於 SSD 上的容量從 258GB 起跳，並搭配群聯自有第四代 Smart ECC 糾錯機制套件，讓大容量的 QLC 優勢亦能兼具速度效能，不論是連續讀取或是寫入之效能皆能維持在 550 MB/s、450~510MB/s 的高速水準，至於隨機讀取 / 寫入 (IOPS) 速度亦可維持在 33 萬~ 61 萬次，以及 85 萬~ 88 萬次高效能，終端應用也將因為產品屬性符合低價大容量，將適合通路客戶拓展互聯網服務業、中小型企業等更多元創新的應用市場布局。