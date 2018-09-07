〈裕隆集團展望〉納智捷明年兩岸銷售將轉強 2款新車蓄勢待發

裕隆 (2201-TW) 今 (7) 日召開法說會指出，若無其他不確定性影響，預估今 (2018) 年整體汽車市場仍可望達 43 萬台 (不含重車)，僅較去年小幅衰退，展望明年台灣和大陸銷售，皆可望較今年好，「比起今年相對樂觀」，後續將推出多款新車，包括首款純電動休旅車 U5 EV+、多功能 7 人座新車款。

就整體市場來看，裕隆認為，車市延續 2016 年開始施行的貨物稅補貼政策效益，加上各車廠積極推新車優惠刺激買氣，若無其他不確定性影響，預估今年車市仍可達 43 萬台。

台灣納智捷前 8 月銷量達 7832 台，年減 11%，主力車型以 U6、U5 為主，預計第 4 季將有改款車型上市。

而東風裕隆前 7 月銷量 5850 台，同樣以 U6 和 U5 為銷售主力，裕隆強調，將擴大各種渠道，包括實體通路、電商銷售和出行平台來增加銷量，並增進服務網點並提升售服滿意度。

裕隆強調，首款純電動休旅車 U5 EV + 已通過大陸工信部審驗，預計年底生產下線。

展望明年，裕隆說明，第 1 季將推出多功能 7 人座新車款，兩岸銷售時程同步。

另外，新店裕隆城商業區預計明年第 1 季開始預售，2022 年第 2 季取得使用執照，2023 年第 1 季開始營運。

而綠湖公園改建工程已執行公二公園，估明年第 1 季竣工，至於公一公園因須配合新北市政府地下停車場工程興建，預計要到 2020 年第 1 季才會竣工。

另外，裕隆也指出，集團旗下裕日車 (2227-TW) 新車款 NISSAN Kicks 年底前上市，內部營銷團隊看熱絡買氣延續幾個月沒問題，同時，NISSAN 明年也將引進進口電動車，國產部分則有年度改款，買氣可望逐漸轉強。