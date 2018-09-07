IC60特展 聯發科秀5G晶片原型機 並展出5G、AI、車用晶片

全球 IC 設計大廠聯發科技 (2454) 參與《積體電路六十週年 IC60 特展》，特別展出「5G 晶片原型機」、「終端人工智慧（Edge AI）手機晶片」、「車用晶片」等全球尖端技術與產品。此外，聯發科也會以核心技術為基礎，結合全球數千位技術開發人員，釋出參與 5G 標準制定及產品開發等訊息。此次 IC60 特展，將於 9 月 8 日於華山文化創意園區正式展開，在半導體協會等各界支持下，聯發科也共襄盛舉。透過此次展覽，不僅回顧 60 年來全球積體電路的發展，更一窺 IC 設計如何翻轉科、改變世界。值得一提的是，每一年全球電子產品使用高達 15 億個聯發科的晶片。



聯發科副董事長謝清江表示：「未來 5G 不僅僅是將行動上網速度提升 10 倍，亦對雲端運算、車聯網及智聯網等各領域科技有突破性的影響。聯發科是全球 5G 科技領導廠商之一，也是全球 5G 標準制訂主要貢獻者之一，除了 5G 之外，人工智慧更是未來不可或缺的關鍵技術。聯發科技提供全新的 AI 開發平台，結合每年超過 15 億個聯發科技晶片的 MediaTek inside 產品，落實終端人工智慧（Edge AI），帶來開創性的消費者體驗。」



聯發科加入多項國際級 5G 計劃，更於今年 2 月世界行動通訊大會，與國際級領導廠商共同簽署「5G 終端先行者計畫」合作備忘錄。聯發科已投入 5G 研發長達五年，致力將複雜的 5G 科技化為指尖大小晶片。在這次展覽中展出 5G 原型機，呈現其為推出第一代晶片的階段性成果。



此外，聯發科以 Helio P60 晶片實現「終端人工智慧（Edge AI）」，具備強大的深度學習及臉部辨識能力，能強化影像處理，優化攝影、美肌能力並大幅提升遊戲運行速度。Helio P60 也受到 2018 年巴賽隆納世界行動通訊大會（MWC）最佳晶片獎的肯定。



聯發科也秉持著全球布局與在地實踐理念，以物聯網晶片為基礎，與成功大學及台南市政府三方合作，用晶片的 Wi-Fi 與藍牙功能將捕蚊燈升級，透過大數據分析，將傳統的捕蚊燈轉變為雲端智慧捕蚊燈，助力登革熱防治。2017 年至今已佈建 200 個智慧捕蚊燈在台南市的五大商圈，透過創新思維，聯發科結合在地力量，以研發成就社會關懷，落實在地應用價值，回饋社會。

