臉書看好亞洲 經部：近期將有高層訪台、宣布更多合作計畫

臉書選擇在新加坡設立亞洲首座資料中心，經濟部今 (7) 日回應指出，部長沈榮津 6 月率團訪問臉書且提出邀請來台參訪，近日將有臉書具代表性的公司全球高層訪台，不僅將和政府高層互動，也將會宣布和台灣的更多合作計畫。

經濟部表示，長期以來，都和臉書保持相當頻繁的互動及溝通，沈榮津今年 6 月率團訪問臉書總部，曾轉交一封邀請信函，邀請臉書高層來台灣參訪，商討更多合作計畫。

經濟部說，這項提議已經獲得臉書正面回應，近期內將有具代表性的公司全球高層訪台，經濟部已經和臉書進入具體的行程安排磋商，可望近期內成行，沈榮津回台後，也持續和臉書保持相關合作的討論，因此，臉書高層來台時，將會宣布和台灣的更多合作計畫。

經濟部表示，從臉書宣布在新加坡設立資料中心的舉動顯示，臉書對亞洲市場的高度重視，相較於美洲、歐洲的飽和發展，從用戶規模來計算，亞太市場的蓬勃發展仍極具潛力。台灣臉書用戶高達 1900 萬，是全球最活躍的市場之一，因此，無論是何種形式的合作或後續的投資發展，台灣肯定有繼續成長空間。



另外，從 CEO Mark Zuckerberg 的聲明中可以得知，選擇新加坡設立資料中心的其中一個原因，正是新加坡能提供 100% 再生能源，經濟部認為，這一點凸顯了正在進行能源轉型的台灣是符合國際趨勢，也是影響外資是否來台投資的重要關鍵因素之一。

經濟部強調，推動產業升級及國際合作方式多元，與國際大廠合作的方式除資料中心外，從研發中心、人才培育及應用合作，都是重視的合作領域，期盼與鼓勵能建構出更多元的合作投資模式。