外匯專家普遍認為 中國不會讓人民幣貶破7元大關

大多數專家認為，由於全球貿易緊張局勢加劇，中國領導階層準備讓人民幣走弱以支持出口。

但是，他們相信，北京將防止美元兌人民幣匯率貶值超過 7，這是一個政治面極敏感的水平，華盛頓可能會視這個水平作為是否將中國列為匯率操縱國的依據。

北京的貨幣政策本月進退兩難。人民幣的未來走勢將取決於美國是否確定對額外 2000 億美元中國進口產品加徵關稅。

澳洲國民銀行 (NAB) 資深外匯分析師 Rodrigo Catril 表示，「假設直接提高關稅，比如稅率接近 20% 而非 10%，並威脅可能會再提高，那麼人民幣 7 元關卡很可能會被突破。」「目前我們認為情況會比較和緩，允許人民幣在 7 以下區間交易。」

至 8 月 24 日止，人民幣已連續 11 週下跌，創下連跌新紀錄，反映出人行並未嚴格管制，美中貿易談判取得進展，以及普遍強勢的美元。

由於擔心資金外流至發達市場，北京重新採取措施穩定其貨幣，包括一種稱為反週期因子 (CCF) 的計算方法，將人民幣的每日中間價固定在一個相對穩定的價值上。簡而言之，該策略意在捍衛貨幣免受市場投機者的攻擊。

瑞銀 CIO 財富管理公司董事兼外匯分析師 Teck Leng Tan 表示，「人民幣的基本壓力點可能會惡化，包括成長放緩和中美貿易緊張局勢。」「中國決策者也表現出對人民幣下跌的更大容忍度，與外匯市場看法一致。抑制投機而非直接貶值似乎是 CCF 工具的真正目標。」

Tan 補充說：「如果貿易緊張局勢升級，或者中國經濟數據在未來幾個月惡化，不排除人民幣兌美元匯率大幅貶破 7 元關卡。」

據《CNBC》8 月根據 31 個預測值編製的預測中位數，並加計人行採用的新穩定措施，人民幣可能在今年底達到 6.95 美元。

新加坡銀行外匯策略師 Sim Moh Siong 表示，「如果需要進一步控制人民幣貶值壓力，中國政府的政策工具包中有更多的選擇，讓人民幣匯率不會貶至 7.0 以上。」

儘管如此，Sim Moh Siong 表示，在美國總統川普「迅速批准實施對中國 2000 億美元進口商品加徵關稅，並可能再對額外 2000 億美元商品徵稅」的情況下，該貨幣有可能「短暫超過」7 價位。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 資深新興市場策略師 Dariusz Kowalczyk 和 AdMacro 策略師 Patrick Perret-Green 提出了 6.65 的最強勢人民幣匯率預測。最弱勢的預測來自《The Weekly Pain Report》作者和出版商 Jonathan Pain，為 7.25 元。

川普上月在接受《路透》採訪時表示，中國和歐盟「絕對」操縱他們的貨幣。美國財政部 10 月將公布關於外匯的半年度報告。雖然中國在 4 月的報告中沒有被指定為匯率操縱國，但它仍然被列在財政部對外匯政策可疑的國家的「觀察名單」中。

大華銀行市場策略主管 Koon How Heng 表示，美元兌人民幣匯率「在美國財政部 10 月外匯半年報告前，可能會將價位限制在 6.80 以內。」「但只要美中貿易衝突未能明確解決，人民幣中期走勢仍然偏軟。」

ING 經濟學家 Rob Carnell 表示，北京不願被貼上匯率操縱國標籤，結果是「自我強化」並助長美國貿易政策更加強硬。他表示，人民幣進一步貶值「對美國總統來說像是在公牛前舞動紅布，只會被指控操縱貨幣和進一步加徵關稅。」