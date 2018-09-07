〈分析〉澳幣失寵？表現得竟像新興貨幣

澳幣並不是新興市場貨幣，但近期卻如同印尼盾及印度盧比，同遭市場拋售。

澳幣向來被視為全球風險偏好的晴雨表，在投資人對後市感到焦慮之下，澳幣首當其衝。雖然不會有人認為澳幣像新興市場國家，在這波動盪中遭波及，但是由於澳洲經濟與中國連結緊密，同時又依賴海外資金，使它遭受重創。

在已開發國家中，澳幣今年表現糟糕，據 FactSet 數據，澳幣兌美元今年以來已經下挫 7.9%，僅次於更弱的瑞典克朗。分析師認為，短期內趨勢恐怕不會立刻改變。

Rabobank 資深外匯策略師 Jane Foley 表示，儘管澳洲央行信心喊話，但澳幣目前仍不足以對抗美元的走強，也無法抵擋外界對中國經濟成長放緩的擔憂。

澳幣與離岸人民幣相關程度

澳洲央行在週二會議中，決定維持利率不變。他們之前指出，澳幣貶值可能對經濟有利。

事實上，澳洲今年第 2 季繳出的經濟表現並不差，GDP 年增 3.4%，更優於預期的 2.8%。不過，澳洲央行在週二的會議後表示，2018 年上半年成長預計將高於平均，但全年 GDP 預定增幅僅略高於 3%。

貨幣的下滑，反映的是投資人對澳洲高風險的憂慮。

流動性收緊

問題首先在於流動性的收緊。今年以來，澳洲 3 個月的融資成本增加了近 9%，3 大主要銀行都提高了抵押貸款利率，這可能打擊經濟成長，也使得澳洲央行升息的可能性更小。

JFD Brokers 資深市場分析師 Charalambos Pissouros 表示，一方面澳洲距升息還有長路要走，另外，美國聯準會則準備再升息 2 次，美國與全球的利差預期擴大，使得資金往美國走。這對經常帳赤字同樣偏高，並依賴海外資金的澳幣不利。

美中貿易戰風險

另一個風險則在中國。澳洲有超過 3 分之 1 的出口賣給中國，相當於全國 GDP 的 8% 左右，這種依賴性推升了澳洲及離岸人民幣的關聯。在中美貿易爭端升級下，外界擔心北京受害，連帶也影響了澳洲。

澳幣匯率與中國鐵礦砂價格

澳洲有巨大的鐵礦砂產量，這些原物料價格是否能夠上揚，中國及亞洲是否在基礎建設及建築業蓬勃發展，與鐵礦砂需求密切關聯。

國內經濟擔憂

此外，澳洲國內也有一些經濟擔憂。 Foley 表示，住房市場的放緩，已經凸顯家庭債務偏高的風險，而房價的調整，也可能會衝擊消費者信心，薪資成長則一直很低。

Foley 說，高家庭債務現在將提高消費者對任何升息或勞動力市場放鬆的敏感度，澳洲央行政策謹慎的態度預料也會延續。