中國難敵川普關稅攻勢？經濟學家：人民幣貶值效果有限

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普揚言，將另對價值 2000 億美元的中國輸美商品加稅；對此，經濟學家認為，中國沒有太多反擊空間，想靠人民幣貶值，對抗美國的關稅攻勢，效果有限。

台北時間週四 (6 日) 下午 5 點 59 分，CNBC 數據顯示，美元兌人民幣上揚 0.08%，至 6.8326。

美元兌人民幣上揚。(圖：翻攝自 CNBC)

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計在徵求公眾意見期結束後 (9 月 6 日)，就會宣布最終決定。

根據 CNBC 報導，2017 年，中國對美國出口總額達 5060 億美元，但美國對中國出口總額僅 1300 美元；當美國打算對所有中國輸美商品加徵關稅時，中國無法祭出同等規模反擊。

報導稱，部分經濟學家表示，中國可採取人民幣貶值措施，使其出口商品更具競爭力，抵銷關稅帶來的衝擊。

不過，亦有經濟學家主張，人民幣已經「貶無可貶」，再貶下去，恐引發大規模資本外流。

前鋒策略顧問集團 (Frontier Strategy Group) 分析師 Josef Jelinek 說，人民幣貶值，確實可抵消部分關稅衝擊，但若貶勢不止，「他們可能會目睹大規模資本外流，這是中國最不樂見的。」