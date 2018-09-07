非農前夕美指徘徊95關口 人民幣中間價上調5點

非農前夕美元指數徘徊 95 關口，人民幣中間價報 6.8212，上調 5 點，上一交易日中間價報 6.8217，在岸人民幣上一交易日收報 6.8307。

非農前夕美元指數徘徊 95 關口

素有 “小非農” 之稱的美國 8 月 ADP 就業出爐，顯示 8 月 ADP 就業人口增加 16.3 萬，遠低於市場預期的 20 萬人，且增幅創下 10 個月來最低。不過，隨後公佈的初請數據表現強勁。美國至 9 月 1 日當周初請失業金人數跌至近 49 年以來低位。受此影響，美元指數維持在 95 關口附近徘徊。日圖顯示，美元指數進一步回落正測試 94.90-95.00 區域支持作用，若能繼續持穩該支撐區域指數或能維持 5 月份以來上行趨勢線完好。

人民幣企穩了卻市場一大 “心事”

近一個月，匯率波動成為資本市場關注的焦點：8 月下旬以來，人民幣匯率穩中趨升，國內股債市場也雙雙企穩。

機構分析稱，隨著人民幣匯率企穩反彈，市場風險偏好逐漸修復。往後看，在逆週期調控政策全面回歸的背景下，人民幣匯率大概率持穩運行，國內金融資產無論股票還是債券，都將從穩定的匯率中獲益，預計股票資產獲益程度更強。

業內人士表示，雖然目前尚未發生嚴重的資本流出，外匯占款和銀行代客結售匯數據均保持正面，但央行在 8 月份加強預期管理，依次推出遠期售匯外匯風險準備金、暫不執行上海自貿區分賬核算單元三個淨流出公式（限制人民幣資金流入離岸市場）、重啟逆週期因子三項措施，既提高境外做空人民幣的成本，也引導境內市場趨向理性，是非常必要的，人民幣即期價格自 6.9 的低位回升至 6.83，說明調控效果也是顯著的。

“逆週期因子重啟後，匯率悲觀預期已大幅好轉。”申万宏源證券固收首席分析師孟祥娟表示，一方面，預計貿易形勢將持續擾動美國的匯率和利率走勢，而美國國內 “緊貨幣 + 寬財政” 的政策將推升利率水平，或對投資和消費形成擠出，下半年美債收益率走高、美元指數走強的空間均較為有限。另一方面，我國國際收支結構穩定，資本項下資金維持淨流入，人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定；同時逆週期因子重啟後，有助於匯率預期修復。