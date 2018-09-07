騰訊聯手瑞幸PK阿里星巴克 馬雲和馬化騰咖啡大戰開打

在阿里巴巴牽手星巴克一個月後，騰訊 (0700-HK) 也跟瑞幸咖啡 (Luckin coffee) 聯盟，馬雲和馬化騰的咖啡大戰開打！

騰訊與瑞幸咖啡 (Luckin coffee) 昨 (5) 日宣佈達成戰略合作，雙方將聯手探索大數據、移動互聯網、人工智能等技術在線下場景的應用轉化與微信小程序的智能化營銷，助力建設瑞幸咖啡 「智慧零售」解決方案。

瑞幸咖啡創立於 2017 年 11 月，2018 年 7 月完成 2 億美元 A 輪融資，晉升國內成長最快的獨角獸，截至 9 月 3 日，瑞幸咖啡已在全國 13 個城市開設門店 1003 家，銷售杯量 2600 萬，預計今年年底全國門店數量將超過 2000 家。

瑞幸咖啡與騰訊簽訂戰略合作協議之後，雙方將從「線上連接助力、智慧門店創新、自助點餐與外賣服務、大數據應用」4 方面展開合作，助力打造新數字化運營與創新消費體驗。

騰訊最新財報顯示，微信月活躍用戶數已達到 10.58 億，瑞幸咖啡借力微信，通過不同流量渠道進行精準營銷與社交傳播，提升用戶觸達能力；在智慧門店創新方面，雙方將打破傳統空間和業態邊界，共同探索微信和人工智能等技術的應用結合，提升門店經營效率，提供新鮮的消費體驗；同時，針對門店點餐、外賣等場景，雙將以日活躍用戶超過兩億的小程序為基礎，通過自助點餐與外賣服務，提升門店服務效率，並助力商家聚合自由流量。

據報告，2015 年，大陸咖啡市場銷量規模達人民幣 700 億元，2020 年預計將達 3000 億元。中國的咖啡市場規模正以每年 15% 的速度增長，遠高於全球市場 2% 的平均增速。

瑞幸咖啡與騰訊將在大數據應用上展開合作，將商家訂單數據與騰訊大數據結合，在保證商家與用戶隱私的前提下，實現千人千面的精準營銷，精準口味推薦等數據分析及應用能力。

這不僅讓人想起 1 個月前阿里巴巴 (BABA-US) 牽手星巴克 (SBUX-US)) 的事件。阿里巴巴 8 月 2 日與星巴克共同宣佈達成全方位深度戰略合作，合作內容基於盒馬以門店為中心的新零售配送體系，共同打造星巴克「外送星廚」，為中國消費者打造隨時隨地的新零售體驗。就此，阿里巴巴和騰訊的咖啡大戰，幾乎是在沒有預兆的情況下，突然就全面打響。

8 月 2 日，星巴克咖啡與阿里巴巴在上海宣佈達成新零售全面合作，合作內容涉及阿里巴巴旗下餓了麼、盒馬、淘寶、支付寶、天貓、口碑等多個業務線，實現全域消費場景下會員註冊、權益兌換和服務場景的互聯互通，為中國消費者提供一店式、個性化的體驗。

在此之前，騰訊和阿里巴巴已在多個行業進行對決，包括零售、出行、金融等各領域，如今隨著二者對抗涉及的生態體系越來越廣，連小小的咖啡杯裡充滿著火藥味。