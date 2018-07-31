星巴克傳聯手阿里巴巴 在中國推「咖啡外送」服務

據《華爾街日報》報導，星巴克 (SBUX-US) 正與阿里巴巴 (BABA-US) 的食品配送部門「餓了麼」合作，在今年稍晚時向中國消費者提供咖啡和點心。

報導引述了解兩家公司合作關係的知情人士的話說，該交易將在本週稍晚時公佈。

《華爾街日報》報導指出，餓了麼也將於今年秋季開始提供外送服務。

對此阿里巴巴發言人表示，「阿里巴巴和星巴克一直在探索深化雙方在中國長期合作關係的新途徑。目前我們沒有什麼可說明的。」星巴克則沒有立即回應。

上週，星巴克發布財報，第三季營收和獲利都創新高紀錄，優於華爾街預期。

中國一直是該公司最近的成長動力，但在中國的同店銷售額上季下降了 2%，而前兩季的增幅分別為 4% 和 6%。

在財報電話會議上，星巴克表示將從 2019 年開始在北京和上海開始測試新的外送方式，目的是推動同店銷售額增加。

星巴克中國區 CEO 王靜瑛 (Belinda Wong) 在電話會議上表示，「我保證，我們的新外送服務在隨著拓展業務的同時，也將努力符合中國客戶所期望的高標準。」

事實上，星巴克即將卸任的執行董事長 Howard Schultz 本月稍早曾暗示與馬雲的阿里巴巴有潛在的合作夥伴關係，這將有助於該公司提升其在中國的線上咖啡銷售額。

星巴克正面臨著中國日益激烈的競爭，特別是來自本土的新創企業瑞幸咖啡 (Luckin Coffee)，該公司最近籌集了 2 億美元。該新創公司今年稍早時開始運營，其賣點是透過 app 訂用咖啡，然後在不到 30 分鐘的時間內外送給客戶，超過半小時就免費。

瑞幸在中國 13 個城市擁有 660 家門市，而星巴克的分店超過 3300 家。