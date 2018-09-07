騰訊何時止跌進場？大摩：跌破300元為買進良機

騰訊 (0700-HK) 股價跌跌不休，昨 (6) 日低見港幣 312 元，創去年 8 月中以來的新低，收盤仍跌 3.14%，報 314.6 元，市值跌破 3 兆元，至 29956.94 億元。不過，大摩認為，騰訊若跌破 300 元，將是買進良機。

騰訊昨天中午公布，在 9 月 15 日前後會更新《王者榮耀》的版本，預計 9 月之內完成最嚴格的實名制，新用戶在首次進入遊戲時，會接入公安數據平台進行校驗，以判斷相關帳號是否未成年人。系統規定，12 歲或以下的玩家每日限玩 1 小時，而且晚上 9 時至翌日早上 8 時禁玩；12 歲以上的未成年人每日限玩 2 小時。

這項措施相信是回應近月中央對手遊的批評，自 7 月份起官媒連番炮轟《王者榮耀》「釋放負能量」、「對青少年造成嚴重負面影響」；8 月騰訊承認中央已暫停網絡遊戲的審批；直至上週教育部再表明會收緊遊戲監管，市傳當局也有意向每款網絡遊戲徵收 35% 的專項稅，並實行遊戲版號配額制，即每年在大陸推出的遊戲需要有「配額」。

不過，中金表示，12 歲以下玩家佔騰訊整體遊戲收入僅低單位數，相信市場對監管過分憂慮。

騰訊股價昨見 52 周新低，由年初高位計更跌了 3 成，何時可以止跌進場，股民摸不著頭緒。摩根士丹利認為，騰訊若跌穿 300 元將是好的買入時機。

該行表示，騰訊已限制未成年玩家的時間，回應了政府的憂慮，另外亦相信中央即將重啟對手遊的審批，同時當局沒有確實承認會對網絡遊戲徵稅。

今年可說是大陸遊戲業的轉捩點，上半年大陸遊戲市場實際銷售收入為人民幣 1050 億元，升幅只有 5%，增速為 10 年來最慢，亦是 2008 年來，遊戲市場首次只有單位數的增長。

香港《文匯報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，騰訊過去數年大部分收入均集中網遊上，如今政策出現轉變，便遭受沉重打擊。他認為，這次正好給騰訊去認真評估集團未來發展方向是否需要大改變。

事實上，騰訊過去數年在增值服務，以及微信及小程序的發展上，也見到明顯加快，他又認為，騰訊似乎未能運用好上述的優勢，結合自身的「大數據」強項，才給予「今日頭條」及「抖音」高速發展的機會。

植耀輝表示，騰訊股價自高位已大幅回落，相信經這次大陸網遊的大幅改革，有助騰訊未來走出一條更理想的發展道路，故目前仍會繼續持有騰訊。