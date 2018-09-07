翰森製藥遞件申請港股IPO 過去3年都有賺

大陸藥廠翰森製藥向港交所遞件申請 IPO，摩根士丹利和花旗為聯席保薦人。據初步招股書，翰森製藥 2015-2017 年的營收分別為人民幣 50.45 億、54.33 億、61.86 億元，獲利分別為 14.49 億、14.76 億、15.95 億元。

翰森製藥主要生產針對中樞神經系統、抗腫瘤、抗感染及糖尿病等疾病治療的藥物，此外還涉及消化道及心血管治療領域。這 6 大治療領域 2017 年合計在中國藥品銷售額中的市佔率為 62.1%，增速快於 2013 年至 2017 年中國製藥行業平均值。

翰森目前共有 8 種核心產品及 5 種具增長潛力產品，這 13 種主要產品貢獻過去 3 年 82.3%、83.4%、85.7% 的收入，今年上半年貢獻 89.8% 的收入。

新藥研發方面，預期於 2018 年下半年至 2020 年推出 15 種產品，其中包括 4 種 1.1 類創新藥在研產品及有首仿上市潛力的 8 種仿製藥在研產品。

股權結構上，翰森製藥只是以境外公司身份通過間接持股方式 100% 控股運營實體江蘇豪森藥業集團。

據瞭解，翰森當家產品歐蘭寧 (奧氮平片) 在全國奧氮平藥品市場的市佔率為 68.4%，在公司近 4 年總收入中的占比分別為 28.2%、26.0%、25.8% 及 24.3%，分別為約 14.23 億、14.13 億、15.96 億、9.17 億元 (2018 年上半年)，而在 2018 年全年銷售收入則有望超過 18 億元。

第二大產品普來樂 (培美曲塞) 市占率 42.6%，2017 年銷售約合 11.9 億元。

豪森從 2002 年開始創新藥開發。新產品中，聚乙二醇洛塞那肽、甲磺酸氟馬替尼有希望在 2019 年上半年被國家藥品監督管理局獲批上市。針對乙肝的 1.1 類創新藥 HS-10234 目前在國內處於 III 期階段，針對 T790M 突變 NSCLC 的創新藥 HS-10296 目前處於國際多中心 II 期階段。

公司根據 2018 年 7 月 31 日的董事會決議案，截至 2018 年 6 月 30 日的可分派儲備宣派股息人民幣 40 億元，預期在未來 2-3 年支付。

股權結構上，翰森製藥是以境外公司身份，通過間接持股方式，100% 控股運營實體江蘇豪森藥業集團。

該集團主席兼首席執行官鍾慧娟在去年胡潤百富榜中，與丈夫孫飄揚以 590 億元身家，成為大陸第 27 名富豪；鍾慧娟去年更以 200 億元身家，成為《2017 胡潤女企業家榜》第 20 位，在醫藥行業排名第一，目前鍾慧娟持有翰森製藥約 78% 股權。