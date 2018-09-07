宏達電營收盪落深谷 下半年營運恐難有起色 股價創3年新低

宏達電 (2498-TW) 今年來的營收幾乎一路走弱，7、8 月持續下滑，面對下半年的旺季，營運仍無回溫跡象，市場擔心，在激烈競爭下，手機銷售不佳，VR 挹注效益不大，下半年營運恐持續慘澹，宏達電今 (7) 日股價再破底，盤中跌到 40.6 元，創 2015 年 8 月來 3 年新低。

宏達電 8 月營收續見「1 字頭」，單月營收下滑至 13.9 億元，月減 0.77%，年減 53.72%，寫下 2003 年 8 月以來、15 年新低，連續 3 個月營收下滑，累計前 8 月營收 183.5 億元，年減 53.96%。

宏達電今年旗艦機 U12 + 銷售明顯未達預期，中階機 U12 Life 預計 9 月中開賣，市場期待可以為營運注入一些動能，拉升 9 月營收重回 20 億元以上，但在市場競爭激烈下，下半年單月營收恐仍難脫低檔水準。

宏達電第 2 季收 68 億元，毛利率轉正為 2.7%，營業利益率 - 50.7%，稅後淨損 20.9 億元，每股虧損 2.53 元，較首季在出售 Pixel 團隊給 Google 的業外挹注下每股純益 25.7 元大幅下滑；累計上半年稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。

法人推估，宏達電今年在業外挹注下可轉盈，但是第 2 季虧損，下半年營運若無起色，恐將持續吃掉業外的獲利，影響全年獲利數字；基本面表現不佳，今日股價開低走低，以 42 元開低後一度下探至 40.6 元的波段新低點，盤中跌幅 3.98%。