台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月7日

日本天災重創半導體矽晶圓供應，當地半導體矽晶圓大廠勝高（SUMCO）千歲廠昨（6）日因北海道強震停工，20 萬片產能停擺；三菱材料多晶矽廠也因關西強颱無法運作。半導體矽晶圓供不應求，今年以來價格一路上揚，日本兩大廠停工，恐造成供應更吃緊、價格再漲。

最快今（7）日，美國將對中國價值 2 千億美元、6,031 項進口商品加徵 25％高關稅。在中美仍在安排後續經貿談判的此時，美國總統川普透露，「沒有準備好與中國就貿易爭端簽協議」，中國商務部昨日也再次重申立場，如果美方一意孤行，中方將不得不做出必要反制。

為要求上市櫃公司加強勞基法新制法遵，勞動部昨（6）日宣布，今年 10 月起，上市櫃公司違反勞工超時工作、輪班間隔休息、及七休一等規定，低限罰則將從 5 萬元起跳，嚴重可加重上看 150 萬元，且公司董事或代表權人（負責人）有故意、或重大過失，亦可連帶處罰。

經濟日報

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工商時報

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上市櫃違反勞基法 10 月起罰鍰５萬起跳

川普：沒準備和中國簽協議

聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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