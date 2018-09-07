日友8月營收恢復常態 下半年逐季增全年上看20億元

潤泰集團旗下日友 (8341-TW) 負責處理醫療廢棄物及事業廢棄物，今 (7) 日公布 8 月營收為 1.75 億元，月減 25.17%，年增 3.2%，公司主管指出，8 月營收為現有產能營運下的正常營收水準；日友第 4 季還將加入彰濱焚化爐新產能，全年業績將逐季成長，法人看好營收上看 20 億元，每股純益 7 元。

日友完成現有焚化爐歲修後，7 月營收達 2.34 億元，不過 8 月回歸正常水準，營收降到 1.75 億元，前 8 月營收 13.96 億元，年增 11.09%。

日友第 4 季還將加入彰濱焚化爐新產能，全年業績可望逐季成長，法人估，日友全年營收在 20 億元以上，每股純益上看 7 元。

日友第 1 座焚化爐在 5 月歲修，造成營收下滑到 1.52 億元，6 月重新加入營運，緊接 9 月彰濱焚化爐二廠也將進入試運轉，焚化處理業務量能可望增加 100%，推升下半年營運，法人估，今年營收將較去年 19.04 億元成長至少 10%。

日友焚化處理業務毛利率優於平均毛利率，新增的每月 2100 噸處理量將在 9 月加入營運，獲利可望逐季成長。日友除 9 月起新增每月 2100 噸的焚化業務量能，北京潤泰二廠負責處理醫療廢棄物，也將在今年開始興建，最快明年第二二、三季可以進入量產，該廠規劃每月處理 72 噸，較一廠 54 噸產能多出 3 成。