宏達電8月營收13.9億 續創15年低點 連3個月下滑

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收，續見「 1 字頭」，單月營收下滑至 13.9 億元，月減 0.77%，年減 53.72%，寫下 2003 年 8 月以來、15 年新低，連續 3 個月營收下滑；累計前 8 月營收 183.5 億元，年減 53.96%。

宏達電今年旗艦機 U12 + 銷售明顯未達預期，法人推估，若智慧手機銷售量無法拉升，下半年單月營收恐仍在低檔徘徊。

宏達電今年以來推出的新機加新色約有 6 支，包括 Desire12 系列的中低階機款，U11eyes、U11 + 新色、旗艦機 U12 + 及五月天限量版等，中階新機 U12Life 預計 10 月中旬上市，市場預期，新機的推出可望讓 9 月營收回溫，但在市場競爭下，加上 VR(虛擬實境) 產品的營收貢獻有限，今年營收表現仍有相當大的壓力。

宏達電今年只有 1 支旗艦機 U12 +，但是銷售明顯未達預期，推測除了市場競爭之外，也跟製程良率不高影響市場供貨有關，第 3 季雖有中階新機及區塊鏈手機上市，但在高階市場面臨蘋果新 iPhone 及其他非蘋陣營的壓力，中階市場也有來自華為、OPPO、vivo、小米，及三星、SONY 等品牌的激競爭，新品能帶動的效益有多大還值得觀察。

宏達電第 2 季收 68 億元，毛利率轉正為 2.7%，營業利益率 - 50.7%，稅後淨損 20.9 億元，每股虧損 2.53 元，較首季在出售 Pixel 團隊給 Google 的業外挹注下每股純益 25.7 元大幅下滑；累計上半年稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。