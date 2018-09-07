A股三大指數集體拉升 創業板漲逾2%!

今日早盤，三大指數小幅高開後持續拉升，集體大漲;截止10:02分，滬指漲1.33%，深成指漲1.63%，創業板指漲2.07%。盤面上，板塊全線飄紅，個股呈現普漲態勢，煤炭開採加工、醫藥電商、石墨電極、白酒、高送轉等漲幅居前。

今年以來，受内外多重因素影響，A股反復震蕩磨底，市場情緒較為低迷。但此時，一股來自境外的資金力量卻在悄然崛起。

海通證券研報估算，截至7月底，外資持有A股流通市值，已佔全部A股流通市值約6%，與險資和公募6.7%、8.4%的持股比例進一步拉近。而在2007年9月底，公募基金持股市值佔A股流通市值的比例高達40%，掌握著A股的絕對“話語權”。

“一升一降”之間，折射出A股市場格局悄然生變。多位業内人士表示，在可以預見的未來，隨著外資私募跑步入場、北上資金加快湧入，A股MSCI佔比提升，海外的增量資金有望繼續馳援A股。保險、公募和外資“三足鼎立”局面形成的同時，也會對A股市場價值投資理念的確立產生較大影響。

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