【IPO追蹤】美團點評(03690-HK)今招股 入場費7272元

本港第二隻「同股不同權」股份美團點評(03690-HK)將於今日起至12日(週三)招股，每股招股價介乎60元至72元，每手100股，入場費7272.55元，將發行約4.8億股，當中5%作公開發售，集資額介乎288億至345億元，預計於本月20日主板掛牌。

美團點評日前披露最新財務數據，今年首4個月的經調整虧損，由去年同期蝕2.6億元人民幣，顯著擴大至20.2億元人民幣（約23.5億港元），主要是受到摩拜及網約車新業務的銷售成本激增所致，並預料今明兩年仍繼續錄得較大虧損。

該集團何時才可扭虧？美團點評首席財務官陳少暉表示，過去幾年公司的財務表現已有改善，憑藉積極發展外賣業務，商家及用家的忠誠度已有提升，對其盈利能力有信心。公司的旅遊業務毛利率高達90%以上，非常有盈利潛力，加上未來新業務的投入，相信公司表現會一直向好。

多間券商包括輝立、耀才及信誠證券，合共預留約840億元孖展，但截至昨日仍未有散戶就美團預訂孖展。



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