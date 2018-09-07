印度電動巴士訂單開始批量交付 比亞迪開盤漲4.24%

比亞迪 (1211-HK) 在印度市場最大電動巴士訂單開始批量交付，今 (7) 日股價開高 4.24%，報港幣 46.75 元，最新總市值 1275.4 億元。截至發稿，漲幅收斂至 1.895%，報 45.7 元

圖：新浪財經

比亞迪昨 (6) 日攜手其印度合作夥伴向泰倫迦納邦政府交付首批 5 台電動巴士，交付完成後，比亞迪將於 12 月底前完成泰倫迦納邦剩餘車輛的交付；預計從 10 月初開始，班加羅爾、孟買兩地的訂單也將陸續交付。

為改善空氣品質，印度政府近年來大力發展電動汽車產業。印度重工業部制訂了「快速採用和生產混合動力 / 純電動車」計畫，為混合動力及純電動車提供補貼。在此背景下，2018 年 2 月，比亞迪力壓競爭對手，中標泰倫迦納邦、孟買、班加羅爾等地共計 290 台電動巴士訂單。這也是迄今為止印度市場最大的電動巴士訂單。

據比亞迪印度公司總經理張傑介紹，在印度巴士汽車市場中，生產傳統內燃機巴士的本土汽車製造商佔據主導地位，但比亞迪電動巴士憑藉先進的技術和良好的服務，成功進入印度市場。

另外，比亞迪公告顯示，2018 年 8 月新能源汽車銷量 21838 輛，燃油汽車銷量 20008 輛；1-8 月新能源汽車累計銷量 115515 輛，燃油汽車累計銷量 188143 輛。

比亞迪與 360 週三 (5 日) 簽約合作，整合車聯網、汽車信息安全解決方案、移動互聯、物聯網、大數據及 AI、內容等領域相關資源。

雙方計劃將多種科技與汽車結合，例如在「AI + 車」合作上，將會圍繞智能出行等 AI 領域建立合作機制，提供語音交互、遠程控制、車況服務、位置服務、數據服務等。