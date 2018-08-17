比亞迪曼谷交付101輛e6電動車 加簽1000輛合作協定

比亞迪 (1211-HK)101 輛 e6 電動車在曼谷成功交付，從而刷新泰國最大規模電動車交付紀錄。同時，泰方還與比亞迪簽署了 1000 輛 e6 合作協定。

比亞迪今 (17) 日開盤跳漲 3.76%，之後漲幅收斂，截至發稿，報港幣 43.3 元，上漲 1.763%。

圖：新浪財經

作為治理曼谷空氣污染的重要舉措之一，此次交付的 e6 車隊將作為 VIP 計程車和網約車運營。這也被視為泰國邁向電動出行的重要一步。

近年來，泰國與不少發展中國家一樣深受環境污染的困擾，尤其在人口密集的曼谷及周邊地區，大量汽車排放的尾氣造成日益嚴重的空氣污染。為此，泰國政府出臺了相關政策鼓勵新能源車的應用，規定自 2017 年 3 月 31 日起，在政府及國有企業採購的公務用車中，純電動及插電式混合動力汽車所占比例必須超過 20%。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮說，比亞迪正在全球範圍內推動電動出行變革，很高興泰國加入這場影響深遠的變革之中。他表示，在泰國交付的 e6 電動車採用比亞迪自主研發的磷酸鐵鋰電池，具有環保及安全性高、穩定性強等特點。

據介紹，早在 2012 年 12 月，比亞迪 e6 就登陸泰國，至今一直作為泰國最大的電力公司 MEA 的工作用車使用。2015 年，泰國 Loxley 集團引入了比亞迪 K9 電動巴士和 e6 電動車，開啟泰國公交電動化。