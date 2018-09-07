供需缺口加大+季節性約束 LNG板塊騰飛在望

據中證報報道，一邊是供需“剪刀差”不斷加大，燃氣進口依賴度加大;一邊是季節性緊張和接收站產能的雙重約束，持續提振LNG價格。隨著國務院《關於促進天然氣協調穩定發展的若幹意見》出台，昨日A股市場對LNG佈局熱情火速爆發。惠博普、博邁科、深冷股份、金鴻控股集體漲停，天海防務、久立特材、厚普股份等也紛紛紅盤報收，與市場大面積回落景象形成鮮明對比。

據業内人士測算，在環保高壓、油價回暖和發電需求的推動下，中國2020年天然氣消費量復合增速有望達到15%以上，LNG進口為支撐天然氣消費放量的核心因素，對外依存度將提升至42%。

數據還顯示，今年1-7月中國天然氣表觀消費量累計1575.6億立方米，同比增長16.47%;我國天然氣自產量904.9億立方米，同比增長5.5%，較2017年1-6月增速同比降低3.3個百分點。

供需“剪刀差”不斷拉大，管道氣漲價與原料氣緊缺或將帶動今冬LNG價格再度大漲。中石油宣佈今冬管道天然氣分段分區域大幅漲價，測算平均漲幅30%，高於去年冬季的10%-15%。國信證券認為，不排除今冬LNG價格高點會突破去年1.2萬元/噸的峰值。

中信證券表示，考慮到季節性供需失衡持續存在和LNG進口的接收站約束即將出現，看好未來三年(2018-2020年)國内LNG價格。儲氣調峰能力嚴重不足造成的季節性供需形勢緊張在2020年之前難以有效解決。此外，現有接收站利用率提升迅速而未來三年新接收站投產矽油有限，接收站對LNG進口約束即將出現。預計國内外供需差異將導緻LNG内外價差持續存在。看好擁有接收站資源的燃氣供應商。

來源：證券時報網

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