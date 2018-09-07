中國要求加快產氣儲氣 大摩喊買3燃氣股

為確保能源供應及防止嚴重氣荒重現，中國中央要求加快天然氣供應、儲藏及銷售體系建設。分析認為，擁有充裕資金及氣源的大型燃氣公司料受惠最深。大摩喊進新奧 (2688-HK)、潤燃 (1193-HK) 及昆侖 (0135-HK)。

港股今 (7) 日開盤大漲 145 點，但這 3 檔燃氣股卻逆市下跌，截至發稿，新奧跌 2.673%，報港幣 71 元，潤燃跌 0.661%，報 37.6 元，昆侖跌 1.036%，報 8.6 元。

昆侖股價。 (圖：新浪財經)

大陸中央日前發佈《關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見》檔，強調要加強推動天然氣方面的改革，不僅 2 年後產量要達至 2000 億立方公尺以上，亦規定供氣企業到 2020 年形成不低於其年合同銷售量 10% 的儲氣能力，城鎮燃氣企業到 2020 年形成不低於其年用氣量 5% 的儲氣能力。

大和資本認為，2020 年大陸天然氣產量要達至 2000 億立方公尺以上，意味 2018 至 2020 年間的年均複合增速約 10.8%，較 2010 至 2017 年的年均複合增長率高約 4 個百分點，反映天然氣產量會高速增長，減低出現季節性氣荒的可能性，基於 3 大油企將會增加勘探及開採天然氣的投資，油服公司將會接到更多定單，成為主要受惠者。

摩根士丹利表示，維持燃氣行業「吸引」的看法，當中偏好新奧 (奧能源 (一百)(2688-HK)、華潤燃氣 (1193-HK) 及昆侖能源 (0135-HK)。

目前大陸儲氣能力僅為消費量約 5% 至 6%，遠低於全球約 15% 以上的平均水準，故中央強調要建設多層次儲備體系，督促地方政府和城市燃氣公司建設儲氣設施，未來重演嚴重氣荒的可能性偏低。除增加產量及提升儲氣能力，亦強調要加快建立上下游天然氣價格聯動機制，加強對輸配環節價格的監管，形成市場化價格機制。

富瑞指出，建立氣價聯動機制有助燃氣公司維持現有毛利率，目前大陸城市燃氣市場非常分散，擁有氣源或成本管理較佳的大型燃氣公司有更多併購機會，看好擁有充裕現金流兼與地方政策關係良好的潤燃，獲中石油支持的昆侖亦有望藉以擴展下游業務，搶佔市占率。