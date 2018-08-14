長和3集團聯合出手 753億購澳洲APA 擴天然氣管道業務

長和系 3 家公司長實集團 (1113-HK)、長江基建 (1038-HK) 及電能實業 (0006-HK) 公佈合組財團，擬透過信託計劃方式，以代價 129.79 億澳元 (約港幣 752.78 億元) 落實收購澳洲天然氣管道公司 APA 全數股權。

合組財團的最終股權分佈，將視乎各上市公司的股東批准情况而定，其中長實預期佔股介乎 60% 至 80%、長建及電能則各佔 10% 至 20%。

這次長和系 3 家公司為首的財團，將提出以每股 11 澳元 (約港幣 63.8 元)，收購 APA 逾 11.79 億股，總代價約 129.79 億澳元，折合約港幣 752.78 億元，其出價將不會因為 APA 今年中分派及特別分派而作調整。

有關收購亦須獲澳洲財政及監管機構、歐盟及長實股東會方面批准。APA 董事會一致推薦有關收購建議。若長實未能夠取得股東批准通過交易，或對推動收購建議出現重大修改而致違約，則須支付分手費港幣 2.9 億元。

按照組成財團的協議，長實、長建及電能最高承擔金額分別約港幣 610.91 億、152.72 億及 152.72 億元。

公告指出，APA 去年稅前盈餘及稅後盈餘分別為 3.86 億澳元及 2.37 億澳元，年增 27.8% 及 32.4%。收購事項的隱含倍數為 2017 年度的企業價值相對除息稅、折舊及攤銷前盈利的 15.3 倍。

截至今 (14) 日發稿，長實集團跌 0.175%，報港幣 57 元；長江基建跌 0.262%，報港幣 57.2 元；電能實業漲 0.63%，報港幣 55.55 元。