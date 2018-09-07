〈財報〉Okta營收超越分析師預期 盤後股價應聲上漲

SaaS 雲端產品供應商 Okta(OKTA-US) 公佈截至 7 月 31 日的第二季財報，該季業績優於預期，週四 (6 日) 在延長交易中，Okta 股價應聲上漲 16% 來到 69.80 美元。

根據湯森路透的數據顯示，Okta 每股虧損 15 美分，低於分析師預期的每股虧損 15 美分。營收方面，該公司第二季營收 9460 萬美元，高於分析師預期的 8480 萬美元。Okta 的營收成長了 57%。

未來展望方面，Okta 表示，在第三季，預計每股虧損 12 美分至 11 美分 (不包括一些特定項目)，營收為 9600 萬美元至 9700 萬美元。超越了分析師預期，湯森路透分析師預期每股虧損 17 美分，營收為 8900 萬美元。

從整個財年來看，Okta 預期每股虧損 48 至 46 美分 (不包括某些項目)，營收為 3.72 億美元至 3.75 億美元。也是超越了分析師的預期，湯森路透分析師預測每股 56 美分，不包括某些項目，營收為 3.565 億美元。

Okta 股票自今年年初以來上漲了 134%。在該季度，Okta 宣布收購安全公司 ScaleFT。

Okta 總部位於美國加州舊金山，成立於 2009 年，公司於 2017 年 4 月上市。主要的產品是「Okta Identity Cloud」，是一款建構於雲端平台上，提供企業安全身分驗證的應用程式。企業用戶可以用一個帳號來登入數十種 SaaS 的帳號，解決了密碼輸入的問題。

競爭對手方面，同樣瞄準企業用戶登入系統市場的公司包含戴爾的 RSA、IBM、微軟、Oracle、Symantec 以及 VMware 以及一些新創公司都是 Okta 的競爭對手。SalesForce 在近期也加入了這個市場。