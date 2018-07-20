〈財報〉雲端運算營收亮眼 微軟Q4優於預期 盤後漲逾3%

微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 週四盤後最初走跌，隨後拉回漲逾 3%。微軟公布季度財報優於華爾街分析師預期，其中功臣是雲端運算營收。

微軟公布，第四財季稅後純益 88.7 億美元或每股 1.14 美元，去年同期稅後純益 80.7 億美元或每股 1.03 美元。

調整後 EPS 1.13 美元。

平均而言，根據 FactSet 調查，分析師預期調整後 EPS 1.08 美元。

營收自去年同期的 256.1 億美元上升至 300.9 億美元，高於分析師平均預期的 292.1 億美元。

微軟表示，Office 商務產品和雲端服務營收增長了 8％，而 Office 365 營收成長 35%。

微軟的公共雲端服務 Azure 營收成長年率飆升 85%。遊戲部門營收年增 38%，其中 Xbox 服務和軟體營收成長 35%。

觀察微軟各部門表現：

1. 生產力與業務流程（Productivity and Business Processes）營收自去年同期的 85.5 億美元上升至 96.7 億美元，但略低於分析師估計的 96.8 億美元。

2. 智慧雲端（Intelligent Cloud）營收自去年同期的 78.2 億美元上升至 96.1 億美元，高於分析師預期的 90.9 億美元。

3. 更多個人運算（More Personal Computing）營收自 92.4 億美元上升至 108.1 億美元，高於分析師預期的 104.1 億美元。

截至週四收盤，微軟今年迄今股價上漲 22%，表現高於大盤。同期 Nasdaq 指數漲幅 13%、S&P 500 漲幅 4.9% 以及道指上漲 1.4%。

微軟近日市值首次突破 8000 億美元。

在 34 位追蹤微軟的分析師中，29 位給予買進或加碼評價，4 位給予持有評價，僅 1 位建議賣出，平均目標價為每股 113.55 美元。