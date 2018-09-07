共和黨人掀起稅改2.0 ：永久下調個稅、放寬退休儲蓄規則

據 CNBC 報導，美國眾議院共和黨人正計劃推出稅改 2.0，旨在使去年通過的個人減稅永久化，並放寬退休儲蓄規則。

周四早些時候，眾議院議長 Paul Ryan 表示，他希望本月晚些時候對該計劃進行投票。本月，國會將十分忙碌，以爭取在 9 月底之前通過支出法案以避免政府關閉。

隨著美國中期選舉臨近，共和黨人正試圖阻止民主黨贏得眾議院多數席位。共和黨人表示，其政策促進了經濟增長。去年通過的稅改計劃，使公司稅率急劇下降，但沒有獲得大眾的廣泛歡迎。

根據去年通過的計劃，個人稅收的變化（包括減稅和加倍的兒童稅收抵免）將於 2025 年到期。新提案將永久化這些條款，並將永久地鎖定州和地方稅收減免的上限在 10000 美元。這促使十幾個高州稅州的眾議院共和黨人反對該計劃。

稅改 2.0 將加入條款，使創業更得更加容易，包括允許企業抵消更多的啟動成本，同時將減少退休計劃障礙來鼓勵儲蓄。

眾議院共和黨人認為，新的稅收政策提案將有助於促進經濟增長並援助小企業。

不過，稅改 2.0 為共和黨帶來了另一個潛在的問題：預算赤字。自去年通過共和黨稅收計劃以來，民主黨人一再批評赤字的增加。根據美國國會預算辦公室的預計，去年通過的稅改將在 10 年內增加 1 兆美元的赤字。