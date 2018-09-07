京東稱劉強東將繼續領導公司 特斯拉首席會計官離職

• 特斯拉首席會計官意外離職 股價盤前跳水 6%

這位會計官才來了 1 個月就宣布辭職，立即生效。他表示，入職以來外界對特斯拉的關注超出了他的預料，迫使他不得不重新考慮自己的未來。

• 程維內部信確認滴滴上半年凈虧超 40 億元 接下來要 all in 安全

程維透露，6 年來沒有實現過盈利，2018 年上半年公司整體凈虧損超過 40 億人民幣；接下來滴滴會升級成立安全指揮部，並堅持低毛利營運。

• 京東：劉強東將繼續領導公司 日常營運未受影響

京東稱，CEO 劉強東將繼續領導公司，「明尼蘇達州事件」並未影響京東的日常營運。對於可能遭遇的集體訴訟，京東將據理力爭。京東強調，該事件沒有對京東的日常營運帶來任何影響，將來也不會。如果執法部門將來有需要，劉強東也願意配合調查。

• 近半年輕用戶刪除 App，42% 用戶數周不再訪問網站 Facebook 股價嚇壞了

皮尤研究中心調查顯示，26% 的受訪者稱已刪掉 Facebook 應用，而在 18-29 歲用戶群體中，刪掉應用的受訪者占比高達 44%。在科技業世紀聽證會及這一調查結果的影響下，Facebook 股價已連續四個交易日下跌。

• 阿里執行 2017 年制定的股權購買計劃：宣布將從公開市場持續庫藏股

2017 年 5 月，阿里巴巴集團宣布啟動為期兩年、總額達 60 億美元的股權庫藏股計劃。在此之前，2016 年阿里以 20 億美元的價格回購併註銷了大約 2700 萬股股票，2015 年，阿里也啟動過一項總額達 40 億美元的庫藏股計劃。

• 京東物流推出個人快遞業務，首批試點北上廣三城

京東近日在微信上線了一款名為「京東快遞」的小程序，承接個人快遞業務，目前運價高於「三通一達」，略低於順豐快遞。

投研觀點

• 從劉強東的「絕對權力」說開去：中國 CDR 回歸之路更艱難了？

王雅媛認為，劉強東憑藉 20 倍投票權帶來的絕對控制權，目前看來並沒有受到影響。CDR 企業給投資者帶來的不僅僅是機會，更大的是難以控制的風險。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：