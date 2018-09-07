看好印度高成長趨勢 揚智推新一代高性價比SoC Q4起效益顯現

機上盒 (Set-Top Box) 系統晶片大廠揚智科技 (3041) 宣布推出新一代且高性價比 SoC 以響應印度市場標清轉高清之需求，預期該系列晶片可在今年第四季到明年替公司營運帶入不錯的貢獻。揚智提到，此系列晶片命名為 F8(M3711C)，同時具備高安全性、高效能表現與高性價比等優勢，揚智將以此晶片瞄準印度市場所帶來的商機。



新一代的解決方案符合全球主流 CAS(Conditional Access System) 廠商在付費電視市場的規範，除了內建有線電視調節器 (Demodulator)，也能同時兼容衛星和無線電視，F8 是一個能滿足各種市場需求的晶片。



揚智總經理黃學偉表示，新推出的 F8(M3711C) 兼併了效能優化與成本優勢，使運營商能提供客戶最具競爭力的方案。新的 F8 系列晶片也為付費電視提供主流 CAS 廠商認證的高安方案。事實上，F8 已經在目標市場進行大量鋪貨，預計在今年第四季會有大規模的佈署。揚智總經理黃學偉補充，這項新的解決方案體現了公司深入滲透印度市場，並建立穩固立足點的決心。