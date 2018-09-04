揚智將於IBC 2018展示最新解決方案與家庭娛樂創新技術

機上盒 (set-top box) 系統晶片大廠揚智科技 (3041) 宣布將參與 IBC 2018(International Broadcasting Convention2018)，並展出最新解決方案及多媒體和家庭娛樂創新技術，顯示揚智深耕相關產業的決心。在今年展覽中，揚智將展示最新的創新技術，涵蓋 zapper 產品線具成本效益的 Real-Time 作業系統方案，多功能混合 Linux 晶片，和新開發的 Android 平台。揚智全套機上盒晶片組也將在此展覽中亮相，從功能強大的 ARMUltra-HD、DVB-S2X 晶片到新推出具高性價比的 SoC。此外，揚智也將展示各大機上盒供應商搭載揚智晶片開發同時亦支援各大 CAS 和 Middleware，並已在全球部署的數位機上盒。



揚智也宣布，將持續在機上盒領域投資，推出下一代創新的機上盒。揚智強調，將會在高性價比的晶片系統導入語音用戶介面、臉部辨識和數據安全等技術。揚智力求打造一個超越家庭娛樂體驗的環境，提供經濟實惠、可靠且可永續發展的新技術。



揚智總經理黃學偉表示，揚智透過全新的 IC 產品組合持續推展付費電視機上盒的事業。今年的 IBC，揚智很榮幸能夠進一步呈現揚智全系列機上盒解決方案。揚智的新 IC 與軟體能驅使今年在全球付費電視市場有成功的發展，而這也是揚智不斷持續投資的方向。