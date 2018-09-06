【馮冠華專欄】市場氣氛極差，恆指恐再向下行

9 月 6 日推介 - 不作推介。

1）上日港股市況總結：A 股低走，多個新興市場的貨幣及股市下跌 （阿根廷、巴西、南非、土耳其、印度及印尼），再加上貿易戰的恐懼，恆指週三低開低走，大跌 730 點。大市成交額上升約 32% 至 952 億。滬深港通成交金額也上升約 27% 至 75 億；流向仍為淨流入，金額約 11.6 億。五十隻藍籌股全軍覆沒。板塊方面，兩地地產股、汽車、教育及手機設備是重災區，能做好的只有少數最近出色的績優股，如聯想（992）及昆侖能源（135）。



做空方面，佔大市成交上升至 15.2%。牛熊証街貨最新比重為 38:62，重貨區方面，熊証重貨區在 27950-28049，牛証在 27100-27249。

簡評：昨天恆指的大跌已不單是 A 股惹的禍；貿易戰惡化令避險不斷升温，而美元又被視為避險天堂；不用多說，新興市場走資和強美元又是惡性循環，再加上月底幾乎肯定的加息，情況可說是糟透。要資金流逆轉，恐怕只有美帝改變其貿易策略方可，即談可容易啊！



當然，美國最後也難獨善其身，且看川普何時收手了。十年前印銀紙輸出通脤為雷曼找數，現收水加息再貿易戰令新興市場潰不成軍，賊喊捉賊，窮光蛋愚弄世界這麼多年，公平嗎？這或許解釋中方每次關稅反擊都只是以牙還牙，而不想當千古罪人地加力還撃。昨天 50 隻藍籌全面向下，防守股如領展（823）跌幅還比恆指為大，氣氛之差有目共睹。



以目前的狀況，恆指再向下行機會甚高，便宜的公司可以更便宜，還是多看少做了。筆者有一點不明的，是長和系在這惡劣市況再加碼回購，莫非真的有後着？

2）美股上日市況總結：美國公布 7 月貿易逆差按月擴大近 1 成至 501 億美元，期內對中國逆差更擴大至破紀錄的 368 億美元。市場也關注美加新一輪貿易談判；另外，面書和推特出席聽證會，並有提議指雖對其加強監管。



美股三大指數個別發展，道指收升 22 點但標指和納指則分別下跌 0.28% 及 1.19%。美滙指數回落至 95.1，十年期國債債息上升至 2.904，紐約期油下跌約 0.06%。港股 ADR 下跌 95 點，相當於恆指 27149 點水平，當中騰訊再跌逾 2.3%，折合港元 $317.2。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

長和（001）昨天以每股 90.15 元至 90.55 元回購入 55 萬股，斥資 4969.5 萬元。長實（1113）亦加碼回購，以每股 56.1 元至 56.85 元購入 140 萬股，斥資近 7901 萬元。即長和系共斥資 1.29 億元回購。

鐵塔（788）指對於有報道稱，若聯通（762）及中電信（728）合併，可能會影響中國鐵塔的出租率。該公司發通告指出，經合理查詢後，確認業務營運正常，並不知悉導致股價波動的原因。

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