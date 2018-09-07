大同集團(00544-HK)組合營拓冷凍倉庫業務

大同集團(00544-HK)公布，該公司之間接全資附屬公司天群與零下香港及GIK Business 組合營公司，主要於香港及╱或中國從事冷凍倉庫業務。合營公司之已發行股本將由大同集團、零下香港及 GIK Business 分別擁有30%、60%及10%。

冷凍倉庫業務將率先於香港開展，香港合營項目之初始投資總額將高達3300萬美元，只可用於香港合營項目，包括但不限於租賃冷凍倉庫業務所需倉庫以及安裝所需冷凍倉庫系統及其他設施與設備，以及應付合營董事會可能不時決定香港合營項目之營運資金需求。

根據合營協議之共同契諾，天群向零下香港授出一項期權，據此，零下香港有權發出書面通知要求天群或其指定人士向零下香港購買其全部或部分股份及不時向合營集團墊付之未償還零下香港貸款，行使價按下文所述方式釐定。倘嘉威未能按照管理服務協議連續三個季度達到關鍵績效指標，則零下香港可行使首項認沽期權。零下香港可於管理服務協議日期後36個月內行使首項認沽期權。倘於首項認沽期權期間之最後季度內未能達到關鍵績效指標，則可首項認沽期權期間之到期日進一步延長6個月 ，以確定在經延長首項認沽期權期間到期前最後連續3個季度能否達到關鍵績效指標。

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