騰訊跌破315元 市值蒸發2000億美元《王者榮耀》實名策略再升級

大陸傳出每款遊戲可能將會徵收 35% 的專項稅，騰訊 (0700-HK) 今 (6) 日再跌逾 3%，不但跌破港幣 320 元關口，更跌破 315 元；截至發稿，報 314.2 元，跌 3.264%，市值也跌破 3 兆元 (2 兆 9919 億元)，折合 3811 億美元。騰訊自高點 475.6 元下跌至今，市值蒸發高達 15368.5 億元，折合 1958 億美元。

圖：新浪財經

中國自從停止發放遊戲版號後，大陸遊戲業頓時陷入監管漩渦，8 月底教育部等部門更以防控兒童近視為由，對網絡遊戲實施總量調控。據遊戲業界人士指，未來每款遊戲可能將會徵收 35% 的專項稅，亦會實行遊戲版號配額制。

今早也有港媒指出，大陸目前未重啟網遊審批，上週再實施方案限制未成年玩家的遊玩時間，進一步打擊遊戲業務占總收入 41% 的騰訊。

花旗已將騰訊第三季收入及純利年增幅，分別調低 1.9 及 6.9 個百分點，該季手遊收入更有可能年跌 6%。但維持騰訊「買入」評級，目標價港幣 420 元。

此外，新興市場貨幣危機向亞洲股匯市擴散，均利空投資者風險胃納，尤其不利騰訊等高估值科網股。

展望後市，騰訊短線可能亦只能寄望技術反彈。回顧騰訊過去數月反覆下跌浪，每當 14 天相對強弱指數 (RSI) 跌至 30 以下，進入技術嚴重超賣區域，短線後市均見反彈。

為了配合教育部門的監管，騰訊將於下週對《王者榮耀》的健康系統再次全面升級。屆時新用戶在首次進入遊戲時，會啟動最嚴格的實名策略，接入公安權威資料平台進行校驗。

該項校驗能夠精准判斷相關帳號的實名資訊是否為未成年人，進而決定是否將此帳號納入到健康系統的防沉迷體系中。預計將於 9 月 15 日前後正式啟動，並於 9 月內完成最嚴格實名策略對於《王者榮耀》全部新使用者的校驗。