港媒：從這3個層面考量 騰訊股價短線仍未見底

《香港經濟日報》的報導指出，從投資情緒、企業消息及技術走勢 3 個層面考慮，騰訊 (0700-HK) 股價短線仍未見底。

騰訊股價昨 (5) 日收報港幣 324.8 元，跌 4.076%，成交港幣 103.5 億元。若騰訊股價再跌港幣 6 元或 1.8%，即創自去年 8 月底以來的新低。

騰訊股價

影響騰訊投資情緒的是京東 (JD-US) 創辦人劉強東在美國捲入性侵的案件。截至 2 月底，騰訊透過旗下黃河投資持有京東約 18% 股權，以普通股股權計，騰訊是京東的大股東。外界關注官司纏身的劉強東有機會減少曝光，繼而影響與騰訊的合作關係。

值得注意是，京東另一主要股東沃爾瑪 (WMT-US) 股價近日未受劉強東事件影響，反映市場對騰訊的投資信心特別脆弱。

企業消息方面，大陸目前未重啟網遊審批，上週再實施方案限制未成年玩家的遊玩時間，進一步打擊遊戲業務占總收入 41% 的騰訊。

花旗近日將騰訊第三季 (7 月至 9 月) 收入及非通用會計準則 (non-GAAP) 純利的年增幅，分別調低 1.9 及 6.9 個百分點，季度手遊收入更有可能按年倒退 6%，主要反映騰訊網遊毛利褪色、監管收緊風險及廣告收入增長放慢等因素。該行維持騰訊「買入」評級，目標價港幣 420 元。

技術走勢方面，報導指出，以騰訊 2016 年初的低位估算，股價昨日再度失守 0.5 倍黃金比率支撐位港幣 327.2 元，若短線未回穩，則有機會回落至下一個支持港幣 292.2 元，相當於較昨天收盤價低 10%。

騰訊股價已從歷史高位回落 31.9%，今年來累跌 19.8%，跑輸恒指的 8.9% 跌幅。