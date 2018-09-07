美股盤後─科技股下跌 Nasdaq連三天收低 道瓊收高20點

科技股持續昨日的大跌走勢，美國股市主要指數週四大多收低，全球貿易擔憂亦徘徊不去。

亞馬遜與蘋果股價分別下跌 1.8% 與 1.7%，拖累 Nasdaq 走低，連續第三天下跌，本週下跌 2.5%。



道瓊工業平均指數收高 20.88 點或 0.08% 至 25995.87。

Nasdaq 指數收低 72.45 點或 0.91% 至 7922.73。

S&P 500 指數收低 10.55 點或 0.37% 至 2878.05。

費城半導體指數收低 37.47 點或 2.67% 至 1366.35。

晶片股為表現最差的科技類股之一。美光股價大跌 10%，Applied Materials 亦下跌 5.3%。

分析師說，科技股近來漲幅過度，投資人謹慎，利空包括貿易戰擔憂與新興市場風險。

今年以來，科技股大漲逾 16%，表現勝過大盤。但本週下跌逾 2%。

美國與加拿大官員週三協商至深夜，雙方都有意達成新的協定，取代目前的北美自由貿易協定 (NAFTA)。這次延長的談判可能於未來數日持續，也可能持續數週。

同時，中國與美國的關係仍然緊繃。上週報導指出，美國政府本週便可能對中國額外 2000 億美元的商品提高關稅。市場因而觀望。

中國商務部週四表示，若華盛頓祭出新的關稅，北京將會報復。

分析師說，川普總統的貿易策略，短期內，可能減緩經濟成長，因為影響到資本支出計畫。

貿易緊張升高，加上美元走強，貨幣政策緊縮，近來亦壓低了新興市場股市。

經濟數據方面，美國 8 月私人企業新增就業為 16.3 萬人，分析師預估為新增 19 萬人。

週五，美國將公布 8 就業報告，為市場所重視。