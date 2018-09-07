大空頭起訴馬斯克證券欺詐 特斯拉「囤」律師迎戰監管高壓

香櫞研究（Citron Research）主編、著名的特斯拉空頭 Andrew Left 周四正式提起集體訴訟，起訴電動汽車公司特斯拉及其 CEO 馬斯克涉嫌證券欺詐。

法庭文件顯示，本次訴訟代表了除被告人以外、在 2018 年 8 月 7 日至 8 月 17 日期間購買、出售或交易了特斯拉證券的所有人。訴訟懷疑被告人發布實質性錯誤和有誤導的資訊來操縱股價，損害了賣空者的利益，也在此過程中損害了特斯拉證券所有買家的利益。

財經媒體 CNBC 發現，法庭文件特意指出了馬斯克 8 月 7 日宣稱要將特斯拉私有化的推特，以及其中有關「融資已經確保了」的語句。8 月 24 日，馬斯克及特斯拉又意外宣布中止私有化進程。

另據福斯商業新聞報導，特斯拉董事會及馬斯克本人正在加快僱傭重磅律師，暗示出美國證監會 SEC 對特斯拉私有化及 Model 3 產量目標設定等正式調查壓力強化，也是特斯拉「準備好迎戰」的標誌之一。有消息稱，SEC 調查快結束時不排除要求馬斯克作證。

特斯拉董事會聘請了美國知名訴訟律師 Daniel Kramer，此人曾為「美國徐翔」Steven Cohen 及 SAC Capital 的內幕交易案辯護。馬斯克的個人律師團隊里加入兩位重量級的白領犯罪專家，一位是前美國證監會主席 Roel Campos，另一位是擅長解決複雜民事訴訟和集體訴訟的 Steve Farina。

金融部落格 Zerohedge 認為，上述知名律師的履歷就能說明一切。特斯拉董事會僱傭的 Kramer 擅長為全球頂級公司代理「複雜的法務糾紛」，為董事提供企業治理諮詢，並引領公司內部的特別調查委員會。前 SEC 主席 Campos 同樣就「最敏感和複雜的話題」為公司高管和董事提供顧問服務，並擅長與美國證監會、司法部、CFTC 和 FINRA 等監管機構打交道。

華爾街見聞實時新聞隨後援引福斯新聞稱，美國證監會 SEC 在調查特斯拉和馬斯克一事上，可能會達成和解。這似乎意味著特斯拉或馬斯克本人免不了繳納罰款，此前有分析稱，罰款金額不會對特斯拉財務情況造成過大損傷。不過股東們接連起訴的法務糾紛是另一個難題。

馬斯克剛發完私有化推特的三天後，8 月 10 日就有消息稱，特斯拉股東 Kalman Isaacs 遞交了集體訴訟，指控理由與 Left 類似，都懷疑馬斯克涉嫌證券欺詐，操縱特斯拉股價「幾乎完全毀掉」空頭。集體訴訟的投資者還包括在馬斯克發推特後股價上漲時新入場的股東，因為股價隨後又跌了。

SEC 對特斯拉的調查也可謂「緊鑼密鼓」。馬斯克宣布私有化的 9 天後，8 月 15 日消息稱，SEC 加速調查，已就特斯拉私有化計劃，以及馬斯克聲明稱「收購資金都確保了」的言論發送傳票，代表調查進入正式階段。

當時有分析稱，鑒於 SEC 尚未認定馬斯克或特斯拉有違法舉動，未來關注點是監管機構是否發放「威爾士通告」（Wells Notice）：

相關公司在接獲這一通知時起，美國證監會就正式啟動了一整套的調查及申訴程序，接到威爾士通告的個人或公司有近 20 天時間，向 SEC 提交證據、抗辯或申訴。SEC 官員在看完提供的資料後，將決定是否向美國證監會正式提出訴訟動議。證監會隨後經過一定程序的審核，決定是繼續採取後續行動，還是中止調查程序。接到通告的公司需發布 8-K 披露文件。

可以預見的是，就算特斯拉私有化被證明是一出「不違法的鬧劇」，馬斯克本人身兼公司董事長兼 CEO 雙職或被挑戰。

一方面是馬斯克與董事會的矛盾可能深化，私有化推特發布後不久就有消息稱，特斯拉董事會嘗試「控制」馬斯克，要求他停止用推特發布敏感資訊或禁止接受採訪。同時，大股東們也可能「造反」。全球最大投資管理公司貝萊德 8 月 30 日向 SEC 提交的文件顯示，曾投票支持特斯拉選出獨立董事長替換馬斯克的職位。要求特斯拉最起碼聘用一位 COO 為馬斯克「減負」的呼聲也水漲船高。

特斯拉股價周四波動走低，早盤高開 3.5%，午盤時轉跌，交投於 280 美元的今年 5 月下旬以來最低，遠低於私有化推特發布時的 360-380 美元區間。2025 年到期的特斯拉 18 億美元垃圾債，周三觸及 2017 年 8 月發售以來價格新低，至 85.75 美分，殖利率漲至超過 8%。